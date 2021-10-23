Дефицит бюджета США в 2021 финансовом году составил $2,8 трлн

Дефицит федерального бюджета США в 2021 финансовом году (завершился в конце сентября) составил $2,8 трлн, что на $360 млрд меньше рекордно высокого за всю историю страны дефицита бюджета за 2020 финансовый год. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном письменном заявлении министра финансов Джанет Йеллен и и. о. директора Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.

"Дефицит бюджета в 2021 финансовом году был на $360 млрд меньше, чем в предыдущем финансовом году, что отражает улучшение состояния экономики, отчасти благодаря Закону о плане спасения Америки от 2021 года и расширению масштабов вакцинации от COVID-19", - отмечается в документе. Йеллен и Янг подчеркнули, что дефицит бюджета в 2021 году был на $897 млрд меньше, чем прогнозировалось ($3,7 трлн) в проекте бюджета президента США Джо Байдена на 2022 год. "В процентном отношении к ВВП дефицит [в 2021 году] составил 12,4%, что меньше, чем 15% в 2020 финансовом году", - говорится в заявлении.

По данным Минфина и Белого дома, с начала президентства Байдена уровень безработицы в стране сократился до 4,8%, число рабочих мест ежемесячно в среднем увеличивается на 600 тыс. Власти "уже компенсировали потери ВВП за первую половину 2020 года", отмечается в документе. "В течение первых двух кварталов 2021 года экономика росла быстрее, чем в сопоставимый период любого года за последние четыре десятилетия. Этот более быстрый и масштабный рост также привел к меньшему дефициту бюджета, чем первоначально прогнозировалось", - заявили Йеллен и Янг, указав на значительный прогресс в деле восстановления экономики страны.

В июле бюджетное управление Конгресса США (CBO) предположило, что дефицит федерального бюджета США в 2021 финансовом году достигнет $3 трлн. С 2022 по 2031 финансовый год средний уровень дефицита будет на уровне $1,2 трлн, считают в управлении.

Фото: rbc.ru