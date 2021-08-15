Данияр Жаналинов назначен вице-министром финансов РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Жаналинов Данияр Еренгалиевич назначен на должность вице-министра финансов РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Данияр Жаналинов родился в 1975 году в Алматинской области.

Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций.

Квалификация по специальности — инженер-экономист.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности налогового инспектора сектора налогового аудита юрлиц Налогового комитета по г. Талдыкорган.

В 2002-2008 гг. занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области.

В 2008-2010 гг. — заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области.

В 2010-2014 гг. — работал на руководящих должностях в структуре Налогового комитета Министерства финансов РК.

В 2014-2018 гг. — руководитель Департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

С июля 2018 года и по настоящее время — руководитель Департамента госдоходов по Мангистауской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.