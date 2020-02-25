Даленов сообщил, что к 2025 году количество занятых в МСБ увеличится до 4 млн человек

В ходе очередного заседания Правительства РК были рассмотрены меры по улучшению бизнес-климата Казахстана.

Как сообщил министр национальной экономики Р. Даленов, ключевыми направлениями для улучшения бизнес-климата являются оказание мер господдержки, улучшение законодательства и упрощение регуляторной среды.

Стратегической задачей является увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике до 50% к 2050 году.

«Доля МСБ в экономике увеличивается. По оперативным данным в 2019 году составила 29,5%. Наша задача на 2020 год – довести долю МСБ в ВВП до 30%, к 2025 году – до 35%, а к 2050 году – до 50%. Это соответствует уровню развитых стран», — сказал Р. Даленов.

По словам министра нацэкономики, малый и средний бизнес являются ключевым элементом роста экономики и занятости. Развитые страны характеризуются большим количеством действующих предприятий МСБ. Чем больше количество предприятий МСБ, тем больше размер экономики. Также, показатели зарубежных стран показывают, что чем выше доля МСБ в экономике, тем выше занятость населения. Малое и среднее предпринимательство создает основные рабочие места.

Таким образом, важно улучшать законодательство и регуляторную среду ориентируясь на стандарты Организации экономического сотрудничества и развития.

Поддержка предпринимательства осуществляется в рамках государственных программ «Дорожная карта бизнеса», «Экономика простых вещей» и «Еңбек».

«В 2019 году в рамках этих программ оказана финансовая поддержка 22 тыс. проектам. Бизнес получил льготное финансирование и подведение инфраструктуры. Наряду с финансовой поддержкой 106 тыс. предпринимателей прошли обучение основам и функциональным направлениям бизнеса. Сервисную поддержку получила 41 тыс. предпринимателей. Это услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, юридических услуг, вопросы маркетинга и другое», — проинформировал Р. Даленов.

По его словам, для развития предпринимательства были осуществлены следующие меры.

Во-первых. В минувшем году принят 7 пакет законодательных инициатив, предусматривающий порядка 100 поправок по вопросам развития бизнес-среды. Сегодня Казахстан входит в топ-25 стран с наиболее благоприятным бизнес-климатом среди 190 стран мира.

Во-вторых. По поручению Главы Государства введен мораторий на проверки и уплату налогов на доходы для микро и малого бизнеса. Согласно оценкам 1,2 млн субъектов микро и малого предпринимательства за три года сэкономят 382 млрд тенге по налогам. Также в результате моратория в течение 3-х лет не будет проведено порядка 100 тыс. проверок. Это позволит снизить административную нагрузку и будет способствовать стабильности ведения бизнеса.

В-третьих. По поручению Главы Государства инициированы нормы по внедрению принципа презумпции добросовестности. Все неурегулированные спорные вопросы будут решаться в пользу бизнеса.

Также инициировано внедрение практики переходного периода. Если будут меняться требования к бизнесу, то они должны вводится не сразу, а через определенный период, чтобы бизнес мог подготовиться.

Будет внедрен Единый день отчета контрольно-надзорных органов перед бизнес-сообществом. Такой отчет будет проводиться ежегодно.

«В реализацию поручений Главы Государства данных на расширенном заседании Правительства необходимо принятие 8-го пакета реформ по улучшению бизнес-климата, запуск сервиса «Правительство для бизнеса», а также реализация инструмента умного регулирования, что значительно облегчит ведение бизнеса в Казахстане», — сказал Р. Даленов.

8-й Пакет реформ по улучшению бизнес-климата

В рамках 8-го пакета законодательных мер предусмотрена реализация законодательных поправок по созданию благоприятных условий для развития бизнеса. Это упрощение процедуры регистрации договоров.

Также будут ускорены процедуры регистрации плательщика НДС. Будет предусмотрено автоматическое открытие банковского счета при регистрации бизнеса в режиме онлайн. Также исключаются дублирующие ненужные уведомления по отдельным процедурам. По юридическим лицам будет раскрываться информация о недвижимом имуществе. Это позволит безопасно совершать сделки.

Сервис «Правительство для бизнеса»

Будет внедрен новый формат взаимодействия государства и бизнеса по принципу единого офиса оказания услуг. В едином офисе «Правительство для бизнеса» предприниматели получат весь спектр услуг и консультаций по вопросам развития своего бизнеса, повышения компетенций и финансирования.

Как подчеркнул министр нацэкономики, в едином офисе можно будет открыть предприятие, подать налоговую декларацию, сравнить условия банков и многое другое. Теперь бизнес точно будет знать, куда ему обратиться и где ему получить ответы вне зависимости от сложности возникающих вопросов. Пилотный запуск сервиса «Правительство для бизнеса» запланирован на июнь текущего года.

Инструмент «Умное регулирование»

Совершенствование инструментов умного регулирования соответствует лучшей практике развитых стран.

«Умное регулирование» — это сокращение избыточных обязанностей, запретов, ограничений для предпринимателей и выявление необоснованных расходов для бизнеса. Инструмент «Умное регулирование» включает в себя сервисную модель взаимодействия с бизнесом, автоматизацию системы управления рисками и умное дерегулирование.

Дерегулирование

По словам Р. Даленова, прежде чем вводить новое требование необходимо провести анализ влияния на бизнес. Такой анализ необходимо проводить в новой форме. Это максимальное сокращение регулирования, внедрение принципа одна новая функция вместо двух старых, и др.

Таким образом, это должно привести к повышению качества регуляторной среды для предпринимателей и улучшить бизнес-климат.

«Предусмотренные меры господдержки, работа над улучшением законодательства и регуляторной среды обеспечат рост МСБ в течение следующих 5 лет. К 2025 году количество занятых в МСБ увеличится до 4 млн человек. Объем выпуска продукции МСБ составит 35 трлн тенге, с увеличением доли МСБ в ВВП до 35% к 2025 году. Улучшение условий ведения бизнеса обеспечит вхождение Казахстана в топ-20 стран в рейтинге «Doing Business», — резюмировал Р. Даленов.

Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Э. Жумагазиев в свою очередь сообщил, что палата с момента образования определила 624 системные проблемы предпринимателей. Из них 501 были решены. 8-й Пакет реформ по улучшению бизнес-климата был сформирован на основе исследований системных проблем бизнеса. НПП «Атамекен» были подготовлены свыше 50 поправок, направленных на улучшение делового климата страны. Они связаны с земельными отношениями, конкуренцией, экономикой, банковскими услугами.

Первый Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК А. Смаилов подчеркнул, что улучшение бизнес-климата — одна из важнейших целей работы Правительства. За пять лет доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны должна увеличиться с 29,5% до 35%.

«До июня текущего года необходимо в пилотном режиме реализовать Сервис «Правительство для бизнеса». Следует предоставить предпринимателям возможность получать всю помощь со стороны государства и все услуги со стороны Правительства из одного офиса. До конца мая текущего года будет подготовлен 9-й Пакет реформ по улучшению бизнес-климата», — сказал А. Смаилов.