Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Cyberslovo: Virtus Pro выкупил казахстанскую команду 🇰🇿AVANGAR по CS:GO
Finance.kz
Finance.kz
10.12.2019

Cyberslovo: Virtus Pro выкупил казахстанскую команду 🇰🇿AVANGAR по CS:GO

Зарубежный инсайдер Ярек «DeKay» Льюис сообщает, что российский клуб Virtus.Pro выкупил казахстанскую команду  🇰🇿AVANGAR по CS:GO.

Сразу несколько наших источников также подтверждают эту информацию. Официальный анонс должен случиться в ближайшие несколько дней.

Возможно, уже на московском турнире EPICENTER 2019, который стартует на следующей неделе, игроки AVANGAR выступят под новым названием.

Первые слухи о покупке «медведями» состава AVG появились в октябре этого года. Тогда представители казахстанского клуба опровергли эту информацию.

Другие новости по темам:
КазахстанКиберспорт
Finance.kz
Finance.kz
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Постановлением Правительства Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Сегодня, в 6:53
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Дауленов Мирас Мухтарович назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан
Сегодня, в 5:02
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК рассмотрен ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства на 2019 год и проект Плана на 2020 год.
Сегодня, в 4:16
Последние новости
Компания месяца
МФО «KMF» - микрофинансовая организация
МФО «KMF» - микрофинансовая организация