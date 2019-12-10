Cyberslovo: Virtus Pro выкупил казахстанскую команду 🇰🇿AVANGAR по CS:GO

Зарубежный инсайдер Ярек «DeKay» Льюис сообщает, что российский клуб Virtus.Pro выкупил казахстанскую команду 🇰🇿AVANGAR по CS:GO.

Сразу несколько наших источников также подтверждают эту информацию. Официальный анонс должен случиться в ближайшие несколько дней.

Возможно, уже на московском турнире EPICENTER 2019, который стартует на следующей неделе, игроки AVANGAR выступят под новым названием.

Первые слухи о покупке «медведями» состава AVG появились в октябре этого года. Тогда представители казахстанского клуба опровергли эту информацию.