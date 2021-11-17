Cтартап Lucid обогнал по рыночной стоимости Ford

По словам генерального директора старатапа Lucid Питера Роулинсона, этому производителю электромобилей предстоит пройти еще очень длинный путь, чтобы превзойти как по стоимости своих акций, так и по рыночной капитализации традиционных автопроизводителей и получить еще большую оценку, чем у лидера отрасли — Tesla, но начало этому пути уже положено, особенно принимая в расчет то, что рыночная стоимость Lucid во вторник превысила уровень Ford и составила $89,9 млрд после 24%-го скачка стоимости акций, пишет CNBC.

Объяснением такому скачку акций может стать заявление руководителей компании инвесторам, что заказы на ее первые автомобили резко возросли, а производственные планы на 2022 год все еще остаются в силе.

Резкий рост акций приблизил Lucid к еще одному лидеру рынка — General Motors, рыночная капитализация которого составляет $90,9 млрд. Акции Lucid закрылись во вторник по цене $55,52 за штуку.

По мнению Роулинсона, который в прошлом был в составе руководства Tesla, рынок регулярно сравнивает Lucid с этой компанией с точки зрения внутренних технологий и общего развития электромобилей. Уолл-стрит уже рассматривает Lucid скорее как равного Tesla, чем традиционного автопроизводителя типа GM.

Напомним, что Lucid вышла на публичный рынок только недавно и благодаря сделке с SPAC, а цена акций Lucid на момент закрытия торгов в понедельник выросла более чем на 80%. Тем не менее, Lucid «есть, куда расти»: ее рыночная капитализация по-прежнему намного ниже Tesla, которая в этом году выросла до более чем $1 трлн. А еще один ее конкурент — тоже недавно ставший публичным Rivian, стартап по производству электрических грузовиков — имеет рыночную капитализацию около $140 млрд.

Руководство Lucia видит в ней платформу, которая может быть расширена для создания множества вариантов транспортных средств и экологически безопасных технологий.

Пока первой продукцией Lucid является седан Air «Dream Edition», поставка которого началась в конце октября по цене $169 тыс., после начала его коммерческого производства месяцем ранее на новом заводе в Каса-Гранде, штат Аризона. У этого автомобиля лучший в отрасли запас хода без подзарядки — 520 миль. Амбиции Роулинсона в этом плане можно назвать очень высокими: сделать «лучший автомобиль в мире». В минувший понедельник Air был назван автомобилем года, получившим самую желанную награду в автомобильной промышленности — MotorTrend.

Репутация недавно вышедшей на биржу компании пока довольно безупречна: за ней не числится никаких федеральных расследований в отношении потенциально вводящих в заблуждение заявлений для инвесторов, в отличие от таких ее конкурентов, как Nikola, Lordstown Motors и Canoo, к тому же Lucid уже приносит доход и производит автомобили.

Молодая компания сообщила о выручке в третьем квартале на $232 тыс., в основном благодаря сделке по аккумуляторным батареям с гоночной лигой Формулы E. Ее чистый убыток составил $1,5 млрд за первые 9 месяцев года, включая убыток в размере $524,4 млн в третьем квартале. Но при этом она планирует произвести 20 тыс. седанов Lucid Air в 2022 году, что принесет ей более $2,2 млрд дохода. И хотя цель не лишена риска из-за продолжающихся глобальных сбоев цепочек поставок автомобилей, у нее уже есть более 17 тыс. бронирований на седан Air.