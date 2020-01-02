Crunchbase: за 2019 год в мире появилось 142 стартапа дороже $1 млрд — на 16 «единорогов» меньше, чем годом раньше
С 1 января по 25 декабря 2019 года оценка 142 компаний превысила $1 млрд, подсчитало Crunchbase. Это на 16 меньше, чем в 2018 году с рекордным показателем в 158 «единорогов».
С 1 января по 25 декабря 2019 года оценка 142 компаний превысила $1 млрд, подсчитало Crunchbase. Это на 16 меньше, чем в 2018 году с рекордным показателем в 158 «единорогов».
В 2017 году появилось 102 «единорога», в 2016 — 87, в 2015 — 106 таких компаний.
США возглавили рейтинг по количеству новых «единорогов» — оценку выше $1 млрд получили 78 компаний, в Китае — 22 компании, в Бразилии и Германии — по пять компаний, в Великобритании, Израиле и Индии — по четыре компании.
В 2018 году «единороги» привлекли $139 млрд, в 2017 — $93,8 млрд.
Самыми дорогими «единорогами» за год стали:
- Uber Advanced Technologies Group, дочерняя компания Uber по разработке беспилотных автомобилей — $7,3 млрд.
- Платформа для онлайн-торговли лекарствами JD Health — $7 млрд.
- Платформа для объединения аналитических данных Databricks — $6,2 млрд.
- CloudKitchens, которая строит и сдаёт в аренду «облачные» кухни— $5 млрд.
- Производитель электрокаров Rivian — $5 млрд.
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