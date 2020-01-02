Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Crunchbase: за 2019 год в мире появилось 142 стартапа дороже $1 млрд — на 16 «единорогов» меньше, чем годом раньше
vc.ru
vc.ru
В четверг, в 10:33

Crunchbase: за 2019 год в мире появилось 142 стартапа дороже $1 млрд — на 16 «единорогов» меньше, чем годом раньше

С 1 января по 25 декабря 2019 года оценка 142 компаний превысила $1 млрд, подсчитало Crunchbase. Это на 16 меньше, чем в 2018 году с рекордным показателем в 158 «единорогов».

В 2017 году появилось 102 «единорога», в 2016 — 87, в 2015 — 106 таких компаний.

США возглавили рейтинг по количеству новых «единорогов» — оценку выше $1 млрд получили 78 компаний, в Китае — 22 компании, в Бразилии и Германии — по пять компаний, в Великобритании, Израиле и Индии — по четыре компании.

В 2018 году «единороги» привлекли $139 млрд, в 2017 — $93,8 млрд.

Самыми дорогими «единорогами» за год стали:

  • Uber Advanced Technologies Group, дочерняя компания Uber по разработке беспилотных автомобилей — $7,3 млрд.
  • Платформа для онлайн-торговли лекарствами JD Health — $7 млрд.
     
  • Платформа для объединения аналитических данных Databricks — $6,2 млрд.
     
  • CloudKitchens, которая строит и сдаёт в аренду «облачные» кухни— $5 млрд.
     
  • Производитель электрокаров Rivian — $5 млрд.
Другие новости по темам:
IPOМировые новости
vc.ru
vc.ru
ForteBank привлекает от ЕБРР $60 млн на финансирование предпринимательства
ForteBank привлекает от ЕБРР $60 млн на финансирование предпринимательства
ForteBank стал участником программы финансирования субъектов микро-, малого и среднего бизнеса путем привлечения средств от ЕБРР
Вчера, в 9:52
Jýsan Bank вышел в прибыль по итогам 11 месяцев года
Jýsan Bank вышел в прибыль по итогам 11 месяцев года
Jýsan Bank вышел в прибыль по результатам деятельности за 11 месяцев 2019 года, которая превысила 26 млрд тенге
Вчера, в 9:10
Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний
Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний
Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, новозеландская Air New Zealand и тайваньская EVA Air заняли второе и третье место соответственно
Вчера, в 7:29
Последние новости
Компания месяца
МФО «KMF» - микрофинансовая организация
МФО «KMF» - микрофинансовая организация