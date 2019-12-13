Что ждать от нового финансового регулятора?

Новая структура начнет свою работу с 1 января 2020 года. Куда обращаться потребителям финансовых услуг?

Национальный Банк Казахстана будет реорганизован путем выделения из него Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка - госоргана, непосредственно подчиненного и подотчетного Президенту Казахстана. Новый финансовый регулятор начнет свою работу с 1 января 2020 года.

Указ о реорганизации Национального Банка Казахстана «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» № 203 от 11 ноября 2019 года подписан Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и вводится в действие с 1 января 2020 года.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) будет обеспечивать надлежащий уровень защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, содействовать обеспечению стабильности финансовой системы и развитию финансового рынка, осуществляя государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в пределах компетенции.

Основными задачами и миссией Агентства являются регулирование и развитие финансового рынка, содействие обеспечению финансовой стабильности финансового рынка и финансовых организаций, поддержание доверия к финансовой системе в целом и создание равноправных условий для деятельности финансовых организаций, направленных на поддержание добросовестной конкуренции на финансовом рынке.

Агентство будет осуществлять регуляторные, надзорные функции, а именно - госрегулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (за исключением юрлиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Нацбанка), их филиалов и аффилированных лиц, Банка Развития Казахстана, юрлиц, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг, кредитных бюро, банковских холдингов, крупных участников банков, страховых холдингов, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, коллекторских агентств, временных администраций (временных администраторов), ликвидационных комиссий банков, страховых (перестраховочных) организаций и др.

Новый госорган будет регулировать и развивать финансовый рынок, в том числе устанавливать стандарты деятельности финансовых организаций, мониторить финансовый рынок и финансовые организации в целях сохранения устойчивости финансовой системы.

Агентство будет осуществлять мероприятия, направленные на предотвращение незаконной деятельности на финансовом рынке. Финрегулятор вправе применять к финансовым и иным организациям ограниченные меры воздействия, меры надзорного реагирования, в том числе с использованием мотивированного суждения, санкции и иные меры, предусмотренные законами Казахстана, по вопросам, входящим в его компетенцию.

Одной из функций надзорного органа согласно Указу Президента РК № 203 от 11 ноября 2019 года является осуществление реализации программ рефинансирования ипотечных жилищных займов и ипотечных займов физических лиц, осуществляемых через дочерние организации Национального Банка Республики Казахстан, а также контроль за исполнением банками обязательств, принятых в рамках данных программ.

Также новое Агентство будет реализовывать мероприятия, направленные на развитие системы защиты прав потребителей финансовых услуг, услуг организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, а также мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности населения и финансовой доступности для населения.

В свою очередь Агентством будут реализовываться мероприятия, направленные на защиты прав и интересов должников от неправомерных действий со стороны коллекторских агентств, повышение прозрачности коллекторской деятельности, эффективности и безопасности по взысканию должности.

Потребители финансовых услуг по-прежнему могут обращаться за консультациями и разъяснениями по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг и норм действующего законодательства в банковской, страховой, пенсионной сферах, а также в области рынка ценных бумаг в Общественную приемную, которая будет работать с 1 января 2020 года при Агентстве. Телефоны Общественной приемной остаются прежними.