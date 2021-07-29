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Finance.kz
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29.07.2021

Что Беларусь хочет строить в Казахстане

Беларусь и Казахстан заинтересованы в расширении сотрудничества в строительной сфере.  Об этом говорили на встрече министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович и посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев. 

"Во время визита белорусской делегации в Казахстан, который состоялся в конце прошлого месяца, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере строительства. Мы увидели динамику развития строительной отрасли Казахстана и определили ключевые направления взаимодействия", - сказал Руслан Пархамович. 

Он отметил, что совместно с коллегами из Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана проводится существенная работа по достижению запланированных результатов. 

Аскар Бейсенбаев отметил, что именно строительство выступает индикатором состояния экономики любой страны. 

"Если развивается стройотрасль, значит, с экономикой все хорошо. Сегодня в Беларуси и Казахстане работают многофункциональные стройкомплексы, которые непрерывно осуществляют свою деятельность, с каждым годом увеличивая темпы", - подчеркнул он. 

Стороны обсудили все направления сотрудничества, среди которых строительство молочно-товарных комплексов в Казахстане, производство и поставка стройматериалов, а также создание торгового дома белорусских строительных материалов в Казахстане.

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