«Чистые» продажи долларов за десять месяцев превысили 1,6 триллиона тенге и обогнали прошлогодние показатели сразу на 44%

Активнее всего доллары скупают в Алматы и Шымкенте

Нетто-продажи долларов США обменными пунктами в октябре 2019 года составили 182,2 млрд тг — на 20,8% больше, чем в прошлом месяце, и на 50,9% больше по сравнению с октябрём 2018 года.

В целом за январь–октябрь 2019 года «чистые» продажи составили 1,6 трлн тг — на 44,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Положительные нетто-продажи американской валюты в октябре текущего года зафиксированы во всех регионах РК.

Максимальный объём нетто-продаж в октябре приходится на Алматы: 69 млрд тг (+20,1% за месяц). На втором месте Шымкент: 32,2 млрд тг (+9,4%). Замыкает тройку лидеров Атырауская область: 13,4 млрд тг (+21,3%).

Наибольший рост «чистых» продаж за месяц наблюдался в Нур-Султане: в 2,6 раза, до 11,6 млрд тг.

Количество обменных пунктов за год сократилось на 1,8%, до 2,6 тысячи.

Из них 1,7 тысячи — обменные пункты банков (−2,4%), а 900 принадлежат небанковским юрлицам (−0,4%).

Официальный обменный курс доллара США в среднем за октябрь достиг 389,19 тенге — на 0,6% больше, чем в сентябре. Но уже в ноябре он сократился на 0,4% и составил 387,74 тенге за 1 USD.

На конец ноября курс доллара сократился на 0,7%, с 388,92 до 386,19 тенге за 1 USD.

Официальный обменный курс доллара США на последнюю дату, 13 декабря 2019 года, составил 384,63 тенге — на 0,4% меньше, чем днем ранее.