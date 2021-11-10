Чистая прибыль PayPal в III квартале составила $1,087 млрд

Чистая прибыль PayPal Holdings в третьем квартале 2021 года выросла на 6,5% и составила $1,087 млрд, или $0,92 в расчете на акцию, по сравнению с $1,021 млрд, или $0,86 на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль повысилась до $1,11 на акцию с $1,07 на акцию годом ранее. сообщается в пресс-релизе американской платежной системы.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,07 на акцию при выручке в $6,23 млрд.

Выручка PayPal в июле-сентябре выросла на 13% до $6,18 млрд против $5,46 млрд годом ранее.

Общий объем платежей на платформах компании увеличился на 26%, до $310 млрд, при прогнозе экспертов на уровне $312,5 млрд. Компания отметила, что показатель мог вырасти на 31% без учета потерь из-за перехода интернет-аукциона eBay на собственную платежную систему.

Прирост числа новых активных аккаунтов в системе PayPal в третьем квартале составил 13,3 млн, что на 12% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

По итогам четвертого квартала компания ожидает выручку в диапазоне от $6,85 млрд до $6,95 млрд. Скорректированная прибыль на акцию, согласно прогнозу компании, составит $1,12.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку в четвертом квартале на уровне $7,24 млрд и скорректированную прибыль на уровне $1,28 на акцию.

По итогам всего 2021 года PayPal ожидает повышения общего объема платежей примерно на 33-34%, выручки - на 18% (до $25,3 млрд), скорректированной прибыли - на 19% (до $4,6 на акцию). Рост числа новых активных аккаунтов, как ожидается, составит 55 млн, до 430 млн.

PayPal также сообщила, что пользователи мобильной платежной платформы Venmo, которая доступна только в США, смогут оплачивать через нее покупки в Amazon.com уже с 2022 года.

Котировки акций PayPal снизились на дополнительных торгах в понедельник на 5% после публикации отчетности. С начала года капитализация компании уменьшилась на 2%.

Фото: 3dnews.ru