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В понедельник, в 8:50

Чистая прибыль Kaspi.kz в III квартале выросла на 90% до 130,5 миллиарда тенге

Чистая прибыль Kaspi.kz в III квартале выросла на 90% до 130,5 миллиарда тенге

Казахстанская финтех-компания Kaspi.kz в третьем квартале 2021 года увеличила чистую прибыль на 90% к аналогичному периоду предыдущего года до 130,5 миллиарда тенге ($307,15 миллиона).

Казахстанская финтех-компания Kaspi.kz в третьем квартале 2021 года увеличила чистую прибыль на 90% к аналогичному периоду предыдущего года до 130,5 миллиарда тенге ($307,15 миллиона), сообщила компания в понедельник.

В третьем квартале общая выручка компании выросла на 55% до 250,596 миллиарда тенге.

Компания также сообщила, что повысила прогноз чистой прибыли в 2021 году до 445,0 миллиарда тенге с 425,0 миллиарда тенге ранее.

Совет директоров предложил выплату дивидендов за третий квартал в размере 468 тенге на ГДР, что эквивалентно примерно 90 миллиардам тенге, при условии одобрения акционерами.

Kaspi.kz в октябре прошлого года разместила глобальные депозитарные расписки на Лондонской бирже на сумму $1 миллиард.

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