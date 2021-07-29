Чистая прибыль Credit Suisse во втором квартале упала на 78%

Чистая прибыль одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse во втором квартале 2021 года упала на 78% в годовом выражении, до 253 миллионов швейцарских франков (более 278 миллионов долларов), на фоне потерь, связанных с крахом американского фонда Archegos Capital, сообщил банк в четверг.

Весной Credit Suisse оценил почти в 5 миллиардов долларов свои потери от краха фонда Archegos Capital, который в конце марта получил маржин-коллы и не смог выполнить свои обязательства по ним.

По данным кредитной организации, без учета ситуации с Archegos и других существенных статей прибыль до налогообложения снизилась бы на 11%.

Credit Suisse также опубликовал результаты независимого расследования дела, касающегося краха Archegos. Оно выявило проблемы в управлении рисками, но исключило махинации со стороны сотрудников банка.

"Расследование выявило неспособность эффективно управлять рисками в сфере основных услуг инвестиционного банка как по первой, так и по второй линиям защиты… Однако расследование также показало, что это была не та ситуация, когда сотрудники подразделений бизнеса и управления рисками совершали мошеннические или незаконные действия или действовали с недобрыми намерениям", — говорится в отчете.

В конце марта ряд основных брокеров фонда Archegos, в числе которых, кроме Credit Suisse, были такие крупные банки, как Nomura, Morgan Stanley, UBS, MUFG и Mizuho, распродали акции ряда компаний почти на 30 миллиардов долларов. Они были вынуждены сделать это после того, как фонд, накопивший крупные позиции в разных компаниях, в основном за счет заемных средств, объявил дефолт по маржинальным требованиям. В частности, у фонда были крупные пакеты акций компаний Baidu, Discovery, Tencent и GSX Techedu. В итоге аналитики оценивали потери шести банков в 10 миллиардов долларов.