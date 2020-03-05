Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 4:46

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 000 человек

В Китае за минувшие сутки умерли от коронавирусной инфекции 31 человек, общее число жертв COVID-19 составило 3012 человек. Об этом сообщается в отчета госкомиссии КНР по здравоохранению.

Общее число инфицированных в материковом Китае выросло до 80409 человек. В смертельные случаи за последние сутки произошли в провинции Хубэй, административный центр которой — город Ухань стал эпицентров вспышки заболевания в декабре 2019 г.

Случаи заражения коронавирусом выявлены в 77 странах, в том числе в России. По данным информационного бюлетеня Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших в мире — 93 090 человек. Число смертельных случаев в мире (кроме КНР) достигло 214 человек.

Наибольшее распространение вирус получил в Южной Корее, Иране и Италии. 2 марта коронавирус выявили у россиянина, вернувшегося из Италии. В больницу он обратился самостоятельно. Всего у граждан России было диагностировано 8 случаев COVID-19.

Другие новости по темам:
КитайМировые новости
Finance.kz
Finance.kz
Назначен замакима Акмолинской области
Назначен замакима Акмолинской области
Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев по согласованию с Администрацией Президента РК назначил заместителем главы региона Малгаждара Таткеева.
Сегодня, в 5:19
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 000 человек
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 000 человек
В Китае за минувшие сутки умерли от коронавирусной инфекции 31 человек, общее число жертв COVID-19 составило 3012 человек.
Сегодня, в 4:46
Объем безналичных платежей в Казахстане вырос более чем вдвое в 2019 году
Объем безналичных платежей в Казахстане вырос более чем вдвое в 2019 году
По итогам 2019 года объем безналичных карточных транзакций казахстанских эмитентов составил 1,2 млрд транзакций на сумму 14,1 трлн тенге, сообщила пресс-служба Нацбанка.
Сегодня, в 3:39
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения