Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 000 человек

В Китае за минувшие сутки умерли от коронавирусной инфекции 31 человек, общее число жертв COVID-19 составило 3012 человек. Об этом сообщается в отчета госкомиссии КНР по здравоохранению.

Общее число инфицированных в материковом Китае выросло до 80409 человек. В смертельные случаи за последние сутки произошли в провинции Хубэй, административный центр которой — город Ухань стал эпицентров вспышки заболевания в декабре 2019 г.

Случаи заражения коронавирусом выявлены в 77 странах, в том числе в России. По данным информационного бюлетеня Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших в мире — 93 090 человек. Число смертельных случаев в мире (кроме КНР) достигло 214 человек.

Наибольшее распространение вирус получил в Южной Корее, Иране и Италии. 2 марта коронавирус выявили у россиянина, вернувшегося из Италии. В больницу он обратился самостоятельно. Всего у граждан России было диагностировано 8 случаев COVID-19.