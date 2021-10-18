Число заражений COVID-19 в мире превысило 241 млн - Worldometer

Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 4 млн 910,487 тыс. человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали 241 млн 199,507 тыс. случаев заражения, сообщает сегодня портал Worldometer. Более 218,448 млн человек переболели и вылечились.

Больше всего случаев заражения за время пандемии зафиксировали в США (более 45,774 млн). Эта страна лидирует и по количеству смертей (744,385 тыс.). Излечились более 35,352 млн человек. Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило более 34,067 млн, число скончавшихся - 452,156 тыс., поправились более 33,419 млн человек. На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано более 21,638 млн заболевших, из них умерли 603,199 тыс. человек, вылечились почти 20,784 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 630. В США на 1 млн жителей скончались 2,232 тыс. человек, Индии - 324, Бразилии - 2,812 тыс.