Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Китае достигло 80 270 человек. 49 856 выздоровели, умерли от болезни 2918 человек. Об этом сообщает госкомиссия КНР по здравоохранению.

За последние сутки в Китае от COVID-19 умерли 38 человек, заболели 119, вылечились 2652 человека. По данным комиссии, контакты с заболевшими в Китае имели 666 397 человек, из них 36 432 находятся под медицинским наблюдением.

Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться по миру из китайского города Уханя в декабре 2019 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение болезни по миру эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. На 4 марта случаи заражения выявили в 72 странах, за пределами Китая число заболевших превысило 10 500, свыше 160 человек умерли.

Среди россиян зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. 3 марта стало известно о двух велогонщиках, которые заболели в Объединенных Арабских Эмиратах после общения со спортсменами из Италии. 2 марта заболевание обнаружили у россиянина, вернувшегося из Италии. 28 февраля его выявили у гражданина России, прибывшего в Азербайджан из Ирана. 26 феврали врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Казань, а ранее в больницу Японии доставили еще одного гражданина России с коронавирусом. Первые случаи заражения в России были зафиксированы 31 января в Забайкальском крае и Тюменской области. Заболевшими оказались граждане Китая, их выписали из больницы в начале февраля.