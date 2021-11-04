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Вчера, в 9:46

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 248 миллионов

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 248 миллионов

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга возросло до 248 080 479.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга возросло до 248 080 479, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 021 452 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 252 513 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 750 423.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 308 140. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 459 191 человека.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 835 785 заболевших, из них умерло 608 235 человек.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 646,2. В США на 1 млн жителей скончался 2 311 человек, в Индии - 329, Бразилии - 2 835.

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