Численность населения Казахстана продолжает расти

Численность населения страны на 1 декабря 2019 года составила 18611,1 тыс. человек, в том числе городского – 10875,7 тыс. человек (58,4%), сельского – 7735,4 тыс. человек (41,6%).

По сравнению с 1 декабря 2018 года численность населения увеличилась на 234,9 тыс. человек или 1,3%. За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в 3 регионах страны: г. Нур-Султан (61,7 тыс. человек), г. Алматы (57,8 тыс. человек) и Туркестанская область (38,4 тыс. человек).