Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Численность населения Казахстана продолжает расти
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Сегодня, в 16:13

Численность населения Казахстана продолжает расти

Численность населения страны на 1 декабря 2019 года составила 18611,1 тыс. человек, в том числе городского – 10875,7 тыс. человек (58,4%), сельского – 7735,4 тыс. человек (41,6%).

15-2ru

По сравнению с 1 декабря 2018 года численность населения увеличилась на 234,9 тыс. человек или 1,3%. За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в 3 регионах страны: г. Нур-Султан (61,7 тыс. человек), г. Алматы (57,8 тыс. человек) и Туркестанская область (38,4 тыс. человек).

15-2.2ru
Другие новости по темам:
Комитет статистики КазахстанМинистерство экономики РК
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Численность населения Казахстана продолжает расти
Численность населения Казахстана продолжает расти
Численность населения страны на 1 декабря 2019 года составила 18611,1 тыс. человек.
Сегодня, в 16:13
Правительство России в полном составе ушло в отставку
Правительство России в полном составе ушло в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Сегодня, в 16:06
Н. Абдрахманов: «Программа рефинансирования ипотечных займов успешно реализуется в Казахстане»
Н. Абдрахманов: «Программа рефинансирования ипотечных займов успешно реализуется в Казахстане»
О ходе реализации Программы рефинансирования ипотечных займов рассказал заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Н. Абдрахманов
Сегодня, в 8:57
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения