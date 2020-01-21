Чиновники ответили на вопросы по ввозу и использованию автомобилей с армянским и кыргызским учетом в Казахстане

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам ввоза и использования автомобилей с армянским и кыргызским учетом в Республике Казахстан.

В качестве спикеров пресс-мероприятия выступили: первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, Председатель комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев, вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова, президент Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая Дорога» Арсен Шакуов.

По информации Марата Кожаева, требования по регистрации иностранного автотранспорта были всегда – любой ввезенный или эксплуатируемый в Казахстане более года иностранный автотранспорт подлежит регистрации, это одна из норм Закона о дорожном движении.

После увеличения в 2014 году количества участников ЕАЭС, в Закон о дорожном движении было введено требование об обязательной регистрации транспорта приобретенного гражданами Казахстана в указанных странах.

«Никаких новых нормативных актов в стране сейчас не принималось и новых требований по регистрации ввезенного транспорта у полиции нет. Любому гражданину, который приобрёл транспорт в свою собственность или собирается управлять им в Казахстане на иных основаниях более одного года необходимо зарегистрировать автомобиль в спецЦОНЕ. Кроме того, необходимо чтобы транспорт соответствовал техническим требованиям, установленным в Казахстане и на территории ЕАЭС. Все эти требования продиктованы соображениями безопасности для водителей пассажиров и пешеходов» - подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.

Перечень документов необходимых для регистрации автотранспорта:

документ удостоверяющий личность;

правоустанавливающие документы на авто;

подтверждение уплаты всех необходимых сборов и пошлин.

Как отмечает М. Кожаев, причин по требованию регистрации автомобилей, стоящих на иностранном учете несколько. Во-первых, это вопрос введения соответствующих учетов транспортной дисциплины и безопасности граждан, а не только владельцев иностранных автомашин. По данным пограничной службы КНБ за в страну за последние три года ввезено порядка 200 тысяч автомашин из ЕАЭС. Часть автомашин проезжали Казахстан транзитом, значительное число принадлежат иностранцам, которые временно работают в Казахстане. И еще порядка 40 тысяч прошли законную регистрацию в РК.

Оставшееся количество незарегистрированных автомашин эксплуатируются гражданами Казахстана вне установленных правовых механизмов обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе контрольно-технического состояния транспортных средств.

«Из-за того, что мы не видим данные автомашины и их владельцев в своих базах они зачастую сознательно нарушают ПДД и представляют угрозу другим участникам движения. Усугубляют ситуацию то, что значительная часть этих автомобилей используются для перевозки пассажиров, подвергая опасности жизнь и здоровье ничего не подозревающих граждан» - подчеркнул Марат Кожаев.

Вторая причина, озвученная представителем МВД РК, отсутствие регистрации иностранных авто в базах МВД делает данные автомобили лёгкой добычей для преступников, в том числе для совершения преступлений. В 2019 году зарегистрировано 400 правонарушений по которым объектом посягательства или орудием преступления являлись транспортные средства из ближнего зарубежья. Из них более 335 угонов и краж, а также 60 фактов других преступлений, начиная с убийств, заканчивая разбоями и грабежами. Произвести поиск данных автомобилей достаточно проблематично, в связи с отсутствием их в базах данных МВД. Кроме того, не всегда владелец может доказать, что транспорт принадлежал ему на законных основаниях.

В настоящее время, Министерством внутренних дел РК начата работа прямой телефонной линии и организовано проведение широкомасштабной акции «Приёмная на дороге».

Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова продолжила, что для свободного обращения товаров на территории ЕАЭС необходимо чтобы они имели статус товаров Союза. Такой статус приобретается в двух случаях: когда они полностью произведены на территории государств членов, либо если это иностранный товар, в отношении которого полностью уплачены импортные таможенные пошлины, то есть он провёл полную таможенную очистку. Следует отметить, что в рамках ЕАЭС применяется единый таможенный внешнеторговый режим. Соответственно если в отношении товара в одном из государств уплачена ставка таможенных пошлин, установленных единым таможенным тарифом то данный товар имеет свободное обращение.

«Касательно легковых автомобилей, в частности, в армянском протоколе прописано, что они могут использоваться только гражданами Армении, постоянно проживающими в своей стране. И могут ввозиться в наше государство только на временной основе непосредственно самими владельцами, гражданами Республики Армения, в личных целях», - подчеркнула вице-министр.

Данную категорию товаров, по информации Ж. Кошуковой, возможно ввезти, а также продать в Республике Казахстан только после того как будет уплачена разница таможенных пошлин, которую владельцы оплатили при ввозе в Армению и таможенными пошлинами установленными в рамках ЕАЭС. Только в таком случае товары могут обращаться на территории других государств.