China Telecom провела на фондовой бирже Шанхая крупнейший в 2021 году в мире листинг

Один из крупнейших операторов сотовой связи в Китае компания China Telecom осуществила в пятницу листинг своих акций на Шанхайской фондовой бирже, который стал крупнейшим в мире в этом году. Согласно опубликованному на сайте этой торговой площадки сообщению, в общей сложности было размещено более 11,9 млрд акций.

Соответствующий показатель превысил запланированный. Изначально компания объявляла о намерении разместить 10,4 млрд акций типа "А". Прием заявок на покупку акций в режиме онлайн и оффлайн начался 9 августа.

В день листинга цена за акцию в начале торгов оказалась на отметке 4,79 юаня (75 центов), что превысило изначально установленную компанией цену в 4,53 юаня (около 70 центов). К 11:23 по местному времени (06:23 мск) цена за акцию компании на торгах выросла на 16,34% и составила 5,27 юаня. Ранее China Telecom официально заявляла, что изначально намерена была привлечь в ходе данного листинга 47,1 млрд юаней (порядка $7,3 млрд).

В январе этого года Нью-Йорская фондовая биржа объявила о делистинге трех попавших в черный список китайских телекоммуникационных компаний, которые, по мнению Вашингтона, связанны с военной отраслью КНР. В их числе оказалась и China Telecom Hong Kong.

В 2020 году выручка China Telecom составила 393,6 млрд юаней (около $61 млрд), что на 4,7% превысило показатель 2019 года. Чистая прибыль компании за указанный период выросла на 1,6% в годовом выражении, до 20,85 млрд юаней (около $3,2 млрд). За январь-июнь 2021 года выручка China Telecom составила 219,2 млрд юаней (около $33,8 млрд) - рост на 13,1% в годовом выражении. Что касается чистой прибыли, то за первое полугодие она увеличилась на 27,2%, до 17,7 млрд юаней ($2,7 млрд).

Фото: newsbinding.com