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Вчера, в 1:47

Чемпион мира по боксу Александр Усик выпустит коллекцию NFT на маркетплейсе Binance

Чемпион мира по боксу Александр Усик выпустит коллекцию NFT на маркетплейсе Binance

Спортсмен планирует создать несколько типов токенов — Steel, Titanium и Gold будут иметь фиксированную стоимость, тогда как Platinum и Diamond продадут через аукцион.

Спортсмен планирует создать несколько типов токенов — Steel, Titanium и Gold будут иметь фиксированную стоимость, тогда как Platinum и Diamond продадут через аукцион. NFT Platinum будет предложен в комплекте с личными боксерскими перчатками Усика и его подписью. В свою очередь, покупатели токена Diamond смогут провести тренировку со спортсменом. Аукцион на площадке Binance NFT начнется 25 сентября и продлится трое суток.

«Мир любит сильных. Дорога дается идущему, а это значит, что любое путешествие начинается с первого шага. Я сделал его в начале своей карьеры, а теперь мое путешествие с самого первого шага отражено в коллекции NFT. Я рад выпустить NFT вместе с Binance», — сказал Александр Усик.

Напомним, этим летом собственную коллекцию невзаимозаменяемых токенов выпустил чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер. В июле боксер Тайсон Фьюри выставил на аукционе HoDooi свои NFT. Стоимость сделки составила $987 тыс.

Фото: thesun.com

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