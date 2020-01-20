Cамые богатые страны 2019 года

Издание HowMuch.net поделилось инфографикой с данными о самых богатых странах мира за 2019 год, сообщает PaySpace Magazine.

Сообщается, что список возглавили две сверхдержавы — США ($105,99 трлн) и Китай ($63,83 трлн). В процентном соотношении на них приходится 29,93% и 17,7% от всего мирового богатства. Для сравнения: на такие континенты, как Африка и Латинская Америка, приходится лишь 1,14% и 2,75% мирового богатства.

Топ-10 богатейших стран мира