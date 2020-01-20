Cамые богатые страны 2019 года
Издание HowMuch.net поделилось инфографикой с данными о самых богатых странах мира за 2019 год.
Издание HowMuch.net поделилось инфографикой с данными о самых богатых странах мира за 2019 год, сообщает PaySpace Magazine.
Сообщается, что список возглавили две сверхдержавы — США ($105,99 трлн) и Китай ($63,83 трлн). В процентном соотношении на них приходится 29,93% и 17,7% от всего мирового богатства. Для сравнения: на такие континенты, как Африка и Латинская Америка, приходится лишь 1,14% и 2,75% мирового богатства.
Топ-10 богатейших стран мира
- США — $105,99 трлн
- Китай — $63,83 трлн
- Япония — $24,99 трлн
- Германия — $14,66 трлн
- Великобритания — $14,34 трлн
- Франция — $13,73 трлн
- Индия- $12,61 трлн
- Италия — $11,36 трлн
- Канада — $8,57 трлн
- Испания — $7,77 трлн
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