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Сегодня, в 9:53

Cамые богатые страны 2019 года

Издание HowMuch.net поделилось инфографикой с данными о самых богатых странах мира за 2019 год, сообщает PaySpace Magazine.

Сообщается, что список возглавили две сверхдержавы — США ($105,99 трлн) и Китай ($63,83 трлн). В процентном соотношении на них приходится 29,93% и 17,7% от всего мирового богатства. Для сравнения: на такие континенты, как Африка и Латинская Америка, приходится лишь 1,14% и 2,75% мирового богатства.

Топ-10 богатейших стран мира

  1. США — $105,99 трлн
  2. Китай — $63,83 трлн
  3. Япония — $24,99 трлн
  4. Германия — $14,66 трлн
  5. Великобритания — $14,34 трлн
  6. Франция — $13,73 трлн
  7. Индия- $12,61 трлн
  8. Италия — $11,36 трлн
  9. Канада — $8,57 трлн
  10. Испания — $7,77 трлн
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