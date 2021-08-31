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31.08.2021

ByteDance делает первые шаги в сфере виртуальной реальности с покупкой стартапа Pico

ByteDance делает первые шаги в сфере виртуальной реальности с покупкой стартапа Pico

Владелец TikTok компания ByteDance совершила первые шаги в области виртуальную реальность (VR) благодаря приобретению стартапа под названием Pico.

Владелец TikTok компания ByteDance совершила первые шаги в области виртуальную реальность (VR) благодаря приобретению стартапа под названием Pico, сообщает CNBC.

ByteDance со штаб-квартирой в Пекине не раскрывает сумму сделки, но в своем заявлении заявила, что «всесторонний набор программных и аппаратных технологий Pico, а также талант и большой опыт команды поддержат как наш выход в пространство виртуальной реальности, так и долгосрочные инвестиции в эту развивающуюся область ».

По данным IDC, Pico была третьим по величине производителем гарнитур виртуальной реальности в мире в первом квартале 2021 года, при этом поставки выросли на 44,7% в годовом исчислении.

Фото: 3dnews.ru

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