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01.09.2021

Бумаги Zoom рухнули на 12% после выхода отчета

Бумаги Zoom рухнули на 12% после выхода отчета

Ценные бумаги Zoom рухнули после завершения основных торгов понедельника, 30 августа.

Ценные бумаги Zoom рухнули после завершения основных торгов понедельника, 30 августа. На постмаркете американского рынка котировки сервиса видеоконференций упали на 12%, хотя основную сессию закончили ростом на 6,7%. На премаркете вторника, 31 августа, падение продолжилось — по состоянию на 15:27 МСК акции Zoom теряли 12,8%.

Инвесторы решили продавать бумаги компании после выхода квартального отчета. Выручка Zoom составила $1,022 млрд — это на 54% выше, чем годом ранее. Результат превзошел ожидания аналитиков, но не впечатлил игроков рынка.

Отчетность продемонстрировала замедление темпов роста выручки — в предыдущем квартале эта статья финансового отчета увеличилась на 191%. При этом в следующем квартале Zoom ждет еще одно замедление — до 31%.

Также инвесторы сочли неопределенными перспективы сервиса после сверхбыстрого роста 2020 года.

Фото: rbc.ru

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