Бумаги Zoom рухнули на 12% после выхода отчета

Ценные бумаги Zoom рухнули после завершения основных торгов понедельника, 30 августа. На постмаркете американского рынка котировки сервиса видеоконференций упали на 12%, хотя основную сессию закончили ростом на 6,7%. На премаркете вторника, 31 августа, падение продолжилось — по состоянию на 15:27 МСК акции Zoom теряли 12,8%.

Инвесторы решили продавать бумаги компании после выхода квартального отчета. Выручка Zoom составила $1,022 млрд — это на 54% выше, чем годом ранее. Результат превзошел ожидания аналитиков, но не впечатлил игроков рынка.

Отчетность продемонстрировала замедление темпов роста выручки — в предыдущем квартале эта статья финансового отчета увеличилась на 191%. При этом в следующем квартале Zoom ждет еще одно замедление — до 31%.

Также инвесторы сочли неопределенными перспективы сервиса после сверхбыстрого роста 2020 года.

Фото: rbc.ru