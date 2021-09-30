БЦК стал банком-партнером ЕБРР по программе финансирования зеленых технологий

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Банк ЦентрКредит (БЦК) подписали кредитную линию по зеленой экономике (GEFF). Об этом сообщили в пресс-службе Банка. Компенсации-кэшбэки в размере 10% или 15% уже доступны участникам программы. Размер кредитной линии - 20 млн долларов США. Программа GEFF работает в Республике Казахстан до мая 2023 года. О том, как будет реализовываться программа, рассказал Председатель Правления АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов.

«Зеленая экономика в Республике Казахстан и во всем мире сейчас очень актуальна, и поэтому ведущие мировые финансовые институты делают акцент на поддержку энергоэффективных технологий. Зеленое финансирование является приоритетом стратегического развития и для Банка ЦентрКредит. В этой связи мы искренне рады сообщить, что БЦК стал банком-партнером ЕБРР в рамках глобальной программы финансирования зеленых технологий – Green Economy Financing Facility (GEFF)», - отметил глава Банка ЦентрКредит.

Цель программы GEFF – энергоэффективная модернизация бизнеса и жилых объектов Республики Казахстан с использованием качественных современных экологичных материалов и технологий, которые теперь стали более доступны населению и представителям бизнеса РК благодаря кредитному ресурсу Банка ЦентрКредит от ЕБРР. Популяризация энергоэффективных технологий, рациональное использование энергоресурсов и уменьшение выбросов СО2 также являются целями программы GEFF.

Большой плюс в том, что у участников программы GEFF также есть возможность получить компенсацию-кэшбэк от Глобального Экологического Фонда (Global Environmental Facility – GEF) в размере 10% или 15% от суммы кредита или суммы инвестиций в энергоэффективную модернизацию, произведенную с помощью кредитных средств (компенсация рассчитывается от меньшей из двух сумм). Компенсация рассчитывается не только от суммы покупки основного энергоэффективного товара, но и от стоимости сопутствующих товаров, инженерных и монтажных работ, а также от стоимости доставки и установки оборудования. Преимуществом программы также является оперативное рассмотрение и выплата компенсаций. По всем заявкам, которые прошли верификацию-проверку в текущем месяце, выплата происходит до конца следующего месяца. Компенсацию можно использовать на погашение кредита, а также снять наличными и потратить на другие цели. На момент верификации кредит должен быть не погашен.

Энергоэффективные решения, технологии, оборудование, транспорт и материалы, которые участвуют в программе GEFF, собраны в онлайн базе данных казахстанских и зарубежных технологий – Селектор Зеленых Технологий (techselector.com). В числе таких решений – замена окон и систем отопления, теплоизоляция зданий, установка фотоэлектрических солнечных батарей, геотермальных тепловых насосов, а также с\х транспорт, электромобили и многое другое. Федеральное министерство финансов Австрии финансирует оказание технической помощи по линии GEFF и составление Селектора Зеленых Технологий.

«Для производителей и дистрибьюторов энергоэффективного оборудования бесплатное участие в программе GEFF – это возможность увеличить продажи, привлечь новых клиентов, продать больше качественных материалов и оборудования и внести свой вклад в экологию страны и планеты в целом. Мы убеждены, что это станет хорошим стимулом для компаний, чья деятельность направлена на производство и продажу энергоэффективных технологий. Также это положительно отразится на жителях и бизнесе РК, которые получат возможность приобретать современные технологии, энергоэффективные товары, а также решать свои ремонтно-строительные задачи с помощью выгодных кредитов от БЦК и не перегружать семейный бюджет или бюджет предприятия. Участники проекта GEFF могут бесплатно получить технические консультации от менеджеров БЦК и инженеров программы GEFF до начала финансирования. В GEFF также нет ограничений по территориальному местоположению или гендерной принадлежности заемщиков, что позволяет охватить максимально большое количество клиентов. Банк ЦентрКредит имеет представительства во всех регионах Казахстана. В настоящий момент мы обслуживаем клиентов в 19 филиалах и 123 отделениях по РК и кредиты по программе GEFF будут доступны во всей сети БЦК», - добавил Галим Хусаинов.

Для программы GEFF будут доступны несколько видов кредитования (в основном - разовый заем, возобновляемая/невозобновляемая кредитная линия) с выгодными процентными ставками, рассчитанные на разных заемщиков. Корпоративные и МСБ клиенты банка могут получать инвестиционные кредиты для приобретения энергоэффективного оборудования и технологий для целей модернизации, расширения и совершенствования производства. Местные производители энергоэффективного оборудования и технологий также могут пользоваться кредитами банка по данной программе. Дистрибьюторы и торговые компании, занимающиеся продажами энергоэффективного оборудования и технологий могут получать кредиты на пополнение оборотных средств для расширения и для финансирования своих продаж. Банк может также рассматривать сделки по выставлению гарантий платежа за покупателей энергоэффективного оборудования и технологий, а также рассматривать более сложные схемы финансирования покупок таких технологий, например, с использованием лизинга.

В программе могут участвовать как производители и дистрибьюторы энергоэффективных товаров, так и представители бизнеса, и население Республики Казахстан, которые модернизируют свое жилье и/или предприятия для собственных целей.

GEFF является частью недавно анонсированных ЕБРР масштабных планов по наращиванию климатического и экологического финансирования в рамках концепции Перехода к зеленой экономике (ПЗЭ), где поставлена цель к 2025 году довести долю климатического финансирования в годовом объеме инвестиций ЕБРР до 50%, уделяя при этом особое внимание гендерным аспектам.

Программа GEFF действует через сеть из более чем 155 финансовых организаций в 27 странах операций ЕБРР. На сегодняшний день общий объем инвестиций ЕБРР по Программе достиг 5 млрд. евро, получателями которых стали 202 тыс. клиентов. Реализованные проекты позволили сократить выбросы СО2 на 9 млн. тонн ежегодно. За период своей деятельности ЕБРР осуществил в экономике Республики Казахстан 276 проектов с общей суммой инвестиций почти 8,6 млрд. евро.

Фото: inbusiness.kz