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Во вторник, в 14:51

Британская разведка будет хранить свои данные на облачных сервисах Amazon

Британская разведка будет хранить свои данные на облачных сервисах Amazon

Британские шпионские агентства будут использовать облачные сервисы Amazon для хранения секретных материалов и аналитики данных.

Британские шпионские агентства будут использовать облачные сервисы Amazon для хранения секретных материалов и аналитики данных, в том числе, с использованием искусственного интеллекта, узнала Financial Times.

Пользоваться Amazon Web Services (AWS), предоставляющим высокий уровень безопасности, будут MI5 и MI6, а также другие правительственные ведомства, например, Министерство обороны, а также британский Центр правительственной связи (GCHQ), который и стал инициатором заключения сделки с американским интернет-гигантом.

С помощью сервиса разведслужбы смогут мгновенно передавать данные из-за рубежа, использовать распознавание речи для изучения перехваченных записей, а также «получать информацию из огромных объемов данных за минуты, а не за недели и месяцы».

Подобная кооперация может вызвать опасения относительно суверенитета, отмечает издание. Однако источники газеты утверждают, что в соответствии с соглашением, данные всех агентств будут храниться в Великобритании, и у Amazon доступа к ним не будет.

Сумма контракта не разглашается, эксперты оценивают ее в диапазоне от £500 млн до £1 млрд (от $690 млн до $1,4 млрд) на 10 лет.

Облачные хранилища Amazon давно используются американскими спецслужбами.

Фото: ria.ru

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