Британская разведка будет хранить свои данные на облачных сервисах Amazon

Британские шпионские агентства будут использовать облачные сервисы Amazon для хранения секретных материалов и аналитики данных, в том числе, с использованием искусственного интеллекта, узнала Financial Times.

Пользоваться Amazon Web Services (AWS), предоставляющим высокий уровень безопасности, будут MI5 и MI6, а также другие правительственные ведомства, например, Министерство обороны, а также британский Центр правительственной связи (GCHQ), который и стал инициатором заключения сделки с американским интернет-гигантом.

С помощью сервиса разведслужбы смогут мгновенно передавать данные из-за рубежа, использовать распознавание речи для изучения перехваченных записей, а также «получать информацию из огромных объемов данных за минуты, а не за недели и месяцы».

Подобная кооперация может вызвать опасения относительно суверенитета, отмечает издание. Однако источники газеты утверждают, что в соответствии с соглашением, данные всех агентств будут храниться в Великобритании, и у Amazon доступа к ним не будет.

Сумма контракта не разглашается, эксперты оценивают ее в диапазоне от £500 млн до £1 млрд (от $690 млн до $1,4 млрд) на 10 лет.

Облачные хранилища Amazon давно используются американскими спецслужбами.

Фото: ria.ru