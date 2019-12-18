Бозумбаев назначен помощником Президента РК
Бозумбаев Канат назначен помощником Президента Касым-Жомарта Токаева.
Бозумбаев Канат назначен помощником Президента Касым-Жомарта Токаева.
- Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича помощником Президента Республики Казахстан, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении на сайте Акорды.
Ранее эту должность занимал Маулен Ашимбаев. В свою очередь Ашимбаев назначен первым замом руководителя Администрации Президента.
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