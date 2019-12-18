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Ақ-Орда
Ақ-Орда
18.12.2019

Бозумбаев назначен помощником Президента РК

Бозумбаев Канат назначен помощником Президента Касым-Жомарта Токаева.

- Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича помощником Президента Республики Казахстан, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении на сайте Акорды.

Ранее эту должность занимал Маулен Ашимбаев. В свою очередь Ашимбаев назначен первым замом руководителя Администрации Президента.

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