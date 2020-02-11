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Министерство труда и социальной защиты населения РК
Министерство труда и социальной защиты населения РК
Сегодня, в 8:03

Более 924 млн тенге перечислили плательщики ЕСП в 2019 году

В период с 1 января 2019 года по 31 января 2020 года 297 тыс. неформально занятых граждан, являющихся плательщиками Единого совокупного платежа (далее – ЕСП), произвели 562,3 тыс. платежей на общую сумму 924,1 млн тенге.

Из общего количества платежей 166,9 тыс. произведены жителями столицы, городов республиканского и областного значения на сумму 421,5 млн тенге, 395,4 тыс. платежей – жителями других населенных пунктов на сумму 502,6 млн тенге.

Напомним, ЕСП – это режим, предоставляющий возможность неформально занятым лицам осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

ЕСП введен для граждан, оказывающих услуги физическим лицам, совокупный годовой доход которых не превышает 1 175 МРП (в 2020 году – 3 млн 115 тыс. тенге).

Включает в себя 4 платежа: индивидуальный подоходный налог, пенсионные взносы, социальные отчисления, отчисления в систему социального медицинского страхования.

С учетом разницы в доходах городских и сельских жителей сумма ЕСП для жителей городов составляет 1 МРП или 2 651 тенге, для сельчан – 0,5 МРП – 1 325,5 тенге в 2020 году.

Доли Единого совокупного платежа составляют:

  • 10 % на индивидуальный подоходный налог;
  • 20 % – социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования;
  • 30 % – пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд;
  • 40 % – отчисления в Фонд обязательного социального медицинского страхования.

Уплата ЕСП предоставляет гражданам следующие возможности:

  • участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования и получить доступ к медицинским услугам, с правом выбора медицинского учреждения после введения ОСМС;
  • участвовать в накопительной пенсионной системе и получить базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в системе. Плательщики ЕСП получают возможность пополнения своих накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде, получения базовой пенсии в повышенном размере в связи фиксированием трудового стажа;
  • получить социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком.

Неформально занятые граждане оплачивают ЕСП посредством своих ИИН через «Народный банк Казахстана», «Forte bank», «Сбербанк», «Цеснабанк», «Банк центр кредит», «Каспи банк», отделения «Казпочты», а также через мобильные банковские приложения.

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Министерство труда и социальной защиты населения РК
Министерство труда и социальной защиты населения РК
Более 924 млн тенге перечислили плательщики ЕСП в 2019 году
Более 924 млн тенге перечислили плательщики ЕСП в 2019 году
В период с 1 января 2019 - 31 января 2020 года 297 тыс. неформально занятых граждан плательщики Единого совокупного платежа, произвели 562,3 тыс. платежей на общую сумму 924,1 млн тенге.
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