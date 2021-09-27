Более 82 тыс. казахстанцев получили выплаты из фонда соцстрахования в связи с потерей работы

По состоянию на 1 сентября 2021 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) составила 82,6 тыс. человек, при этом 58,8 тыс. гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году, сообщает пресс-служба Минтруда Казахстана.
В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).