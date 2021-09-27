Более 82 тыс. казахстанцев получили выплаты из фонда соцстрахования в связи с потерей работы

По состоянию на 1 сентября 2021 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) составила 82,6 тыс. человек, при этом 58,8 тыс. гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году, сообщает пресс-служба Минтруда Казахстана.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).