Более 6 млрд долларов корейских инвестиций вложено в экономику Казахстана

Об этом на встрече с Президентом Южной Кореи заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства находится с государственным визитом в Республике Корея.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Южная Корея — один из важнейших стратегических партнеров Казахстана в Азии.

В казахстанскую экономику вложено более 6 млрд долларов корейских инвестиций. Я считаю, что работу по привлечению инвестиций следует продолжать, — отметил Глава государства.

Также Президент напомнил корейскому лидеру о необходимости создать новый "очень крупный проект".