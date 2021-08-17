Более 6 млрд долларов корейских инвестиций вложено в экономику Казахстана
В казахстанскую экономику вложено более 6 млрд долларов корейских инвестиций. Я считаю, что работу по привлечению инвестиций следует продолжать,
Об этом на встрече с Президентом Южной Кореи заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства находится с государственным визитом в Республике Корея.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Южная Корея — один из важнейших стратегических партнеров Казахстана в Азии.
В казахстанскую экономику вложено более 6 млрд долларов корейских инвестиций. Я считаю, что работу по привлечению инвестиций следует продолжать,
— отметил Глава государства.
Также Президент напомнил корейскому лидеру о необходимости создать новый "очень крупный проект".
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