Более 6,3 млн казахстанцев являются участниками системы обязательного соцстрахования
На сегодня более 6,3 млн человек являются участниками системы обязательного социального страхования. За 2005-2019 годы порядка 4,6 млн человек на общую сумму свыше 1,2 трлн тенге.
На сегодня более 6,3 млн человек являются участниками системы обязательного социального страхования. Социальные выплаты из АО «Государственный фонд социального страхования» (далее – ГФСС) за 2005-2019 годы получили порядка 4,6 млн человек на общую сумму свыше 1,2 трлн тенге.
Социальное страхование – это дополнительная форма социального обеспечения работающих граждан. В 2019 году в целях повышения информированности населения о системе обязательного социального страхования в 17 филиалах ГФСС проведено 68 дней открытых дверей.
Последние мероприятия в формате мастер-классов для будущих и настоящих мам прошли на минувшей неделе. В них приняли участие специалисты ГФСС, Государственной корпорации «Правительство для граждан», а также представители медицинских центров, коуч-тренеры личностного роста.
Дни открытых дверей проводилось в целях предоставления комплекса информационно-консультационных услуг участникам системы обязательного социального страхования и популяризации электронных государственных услуг, оказываемых ГФСС.
Женщинам рассказали о возможности оформления социальной выплаты по уходу за ребенком до 1 года не выходя из дома в проактивном формате, где необходимо ответить на sms-сообщение органов соцзащиты на назначение выплаты и отправить сведения о банковском счете. За 11 месяцев текущего года указанная выплата из ГФСС назначена 13 246 получателям.
В ходе мастер-класса специалисты Государственной корпорации «Правительство для граждан» интерактивно показали как получить свидетельство о рождении ребенка и постановке на очередь в детский сад через портал egov.kz. Тренеры медцентров рассказали о необходимости подготовки к процессу родов и особенностях грудного вскармиливания.
Кроме того, в целях информирования о системе обязательного социального страхования в 2019 году проведено 1280 информационно-разъяснительных встреч с населением, в которых приняли участие 46 304 гражданина.