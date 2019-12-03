Более 60% от общего количества биткоинов не перемещались в течение последнего года

Свыше 60% всех выпущенных биткоинов на протяжении последних 12 месяцев не покидали свои кошельки. На это обратил внимание аналитик Rhythmtrader со ссылкой на данные BitInfoCharts.

11,580,00 bitcoin have not moved in over a year.



Even with a 85% increase in price during that time, those millions of bitcoin were not sold or traded.



Hodlers of last resort are insane. pic.twitter.com/KTpeDrLlOO — Rhythm (@Rhythmtrader) December 1, 2019

Из примерно 18,08 млн общего количества добытых монет 11,58 млн (64%) оставались в своих кошельках с 2018 года.

За это время цена первой криптовалюты выросла с $3 200 в декабре прошлого года до максимумов 2019 года в $13 100 в июле. В последующем падении котировки снижались до уровня $6 600, но затем снова поднялись выше $7 000.

«Даже при росте цены на 85% эти миллионы биткоинов не продавались и не торговались. Убежденные ходлеры безумны», — написал Rhythmtrader.

Стратегия удержания первой криптовалюты в качестве инвестиционного инструмента, или ходлинг, в последнее становится все популярнее. Ранее отмечалось, что в ноябре только за одну неделю количество биткоинов, которые не перемещались на протяжении 12-18 месяцев, увеличилось на 51%.

По мнению аналитиков Binance Research, ходлинг остается успешной стратегией инвестирования в биткоин.

Ведущая криптовалюта все чаще рассматривается в качестве долгосрочного инвестиционного инструмента, а не средства платежа. Например, создатель одной из старейших инициатив в криптовалютном пространстве «Черная биткоин-пятница» Джон Холмквист указал на это как на одну из причин закрытия проекта.

Напомним, часть криптовалюты, находящейся без движения в кошельках, является активами, к которым пользователи по разным причинам утратили доступ. Аналитическая компания Chainalysis ранее оценила количество утраченных навсегда биткоинов в почти 4 млн монет.