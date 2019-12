Более 60% от общего количества биткоинов не перемещались в течение последнего года

Свыше 60% всех выпущенных биткоинов на протяжении последних 12 месяцев не покидали свои кошельки. На это обратил внимание аналитик Rhythmtrader со ссылкой на данные BitInfoCharts.

11,580,00 bitcoin have not moved in over a year.



Even with a 85% increase in price during that time, those millions of bitcoin were not sold or traded.



Hodlers of last resort are insane. pic.twitter.com/KTpeDrLlOO

— Rhythm (@Rhythmtrader) December 1, 2019