  1. Главная
  2. Новости
В среду, в 10:41

Более 5 млн казахстанцев прошли онлайн-перепись

Более 5 млн казахстанцев прошли онлайн-перепись

Более 5 миллионов человек ответили на вопросы переписи населения в онлайн режиме. Таким образом 26,3% населения уже имеют уведомления о прохождении переписи.

Более 5 миллионов человек ответили на вопросы переписи населения в онлайн режиме. Таким образом 26,3% населения уже имеют уведомления о прохождении переписи. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.

По состоянию на 16:00 часов 22 сентября онлайн перепись прошли 5003105 респондентов. Из них на самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 4323686 человека, авторизовавшись на портале Еgov – 484878, еще 194541 респондент ответили на вопросы переписи используя приложение Aitu.

По количеству прошедших онлайн перепись лидирует Туркестанская область. 603743 жителей региона получили уведомления о прохождении. В Алматинской области зарегистрировано 527233 человек. Замыкает тройку лидеров Восточно-Казахстанская область. Здесь на вопросы переписи населения ответили 437656 человек.

Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангыстауской и Северо-Казахстанской областях. В этих регионах перепись прошли 136773 и 133377 человек соответственно.

Если считать по доле охваченного онлайн переписью населения конкретного региона, то лидирует Кызылординская область. Здесь зафиксирован охват 43% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 823052 человек). На втором месте Западно-Казахстанская область. Здесь данный показатель достиг 35,9% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 749754 человек).

Фото: zakon.kz

Поделиться
КазахстанКомитет статистики
Мнение экспертов
Эрик Фомичев17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В четверг, в 7:48Идеальная ипотека в Казахстане в 2021 году: советы и лайфхаки
В среду, в 5:58Рейтинг страховых компаний Казахстана - 2021
Во вторник, в 12:19Какую дебетовую карту выбрать и в каком банке в 2021 году в Казахстане?
В понедельник, в 15:34Как провести досрочное погашение кредита
Новостная лента
Все новости