Более 5 млн казахстанцев прошли онлайн-перепись

Более 5 миллионов человек ответили на вопросы переписи населения в онлайн режиме. Таким образом 26,3% населения уже имеют уведомления о прохождении переписи. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.

По состоянию на 16:00 часов 22 сентября онлайн перепись прошли 5003105 респондентов. Из них на самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 4323686 человека, авторизовавшись на портале Еgov – 484878, еще 194541 респондент ответили на вопросы переписи используя приложение Aitu.

По количеству прошедших онлайн перепись лидирует Туркестанская область. 603743 жителей региона получили уведомления о прохождении. В Алматинской области зарегистрировано 527233 человек. Замыкает тройку лидеров Восточно-Казахстанская область. Здесь на вопросы переписи населения ответили 437656 человек.

Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангыстауской и Северо-Казахстанской областях. В этих регионах перепись прошли 136773 и 133377 человек соответственно.

Если считать по доле охваченного онлайн переписью населения конкретного региона, то лидирует Кызылординская область. Здесь зафиксирован охват 43% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 823052 человек). На втором месте Западно-Казахстанская область. Здесь данный показатель достиг 35,9% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 749754 человек).

Фото: zakon.kz