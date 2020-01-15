Более 477 млрд. тенге на развитие АПК Казахстана направил Холдинг «КазАгро» в 2019 году

Ежегодно увеличиваются объемы финансирования АПК Казахстана через финансовые институты Национального управляющего Холдинга «КазАгро». В 2019 году Холдинг «КазАгро» профинансировал субъекты АПК на сумму более 477 млрд. тенге, из них на кредитование сельского хозяйства и лизинг сельхоз техники направлено более 448 млрд. тенге и порядка 29 млрд. тенге на закуп зерна (в 2018 году объем финансирования составил 400 млрд. тенге, из них 385 млрд. тенге в виде кредитов и лизинга, 15 млрд. тенге – закуп зерна).

Кредитный портфель «КазАгро» составил 886 млрд. тенге, а количество заемщиков выросло до 77 тыс. При этом доля малого и среднего бизнеса среди заемщиков составляет свыше 97%. Благодаря финансовой поддержке Нацхолдинга в прошлом году 37 тыс. сельских жителей обеспечены занятостью и получили новые рабочие места, - сообщает пресс-служба Холдинга «КазАгро».

В 2019 году профинансировано 56 инвестиционных проектов общей стоимостью 84 млрд. тенге, из них введены в эксплуатацию 24 проекта общей стоимостью 21 млрд. тенге в которых создано свыше 770 рабочих мест. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 31 инвестиционный проект общей стоимостью 56 млрд. тенге с созданием порядка 3 тыс. рабочих мест. Прием заявок на финансирование продолжается.

КазАгро продолжает мероприятия, связанные с реформированием и дальнейшим повышением эффективности своей деятельности. В рамках формирования компактного Холдинга с высоким качеством корпоративного управления АО «КазАгроГарант» присоединено к АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроПродукт» присоединено к АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Казагромаркетинг» ликвидировано. В течение 2020 года АО «Продкорпорация» будет продолжать решать государственные задачи по обеспечению продовольственной безопасности на рынке зерна, но уже в структуре МСХ РК. Таким образом, в структуре Холдинга остаются 3 специализированные финансирующие компании:

АО «Аграрная кредитная корпорация» будет заниматься кредитованием субъектов АПК, фондированием кредитных товариществ, микрофинансовых организаций, банков второго уровня, лизинговых компаний.

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - микрокредитование малого бизнеса, гарантирование займов, участие в системе страхования в АПК.

АО «КазАгроФинанс» - лизинг сельхозтехники и оборудования.

Напомним, в прошлом году Холдинг «КазАгро» полностью погасил свои внешние валютные обязательства и принял программу трансформации, предусматривающую выход на безубыточность по итогам 2020 года.