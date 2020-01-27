Более 40 млрд потеряла «Казаэронавигация» в Bank RBK и Qazaq Banki

Более 40 млрд потеряло РГП «Казаэронавигация» в Bank RBK и Qazaq Banki, сообщает источник, знакомый с ситуацией в авиационной отрасли страны - КазТАГ.

«При переориентации на британскую модель не исключено изменение формы собственности РГП «Казаэронавигация», влияющей на суверенитет воздушного пространства страны. Уже наблюдается ухудшение финансового положения РГП, потеряны в банках (RBK, Qazaq) более Т40 млрд», - говорится в письме ветеранов авиационной отрасли.

В документе на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева авторы обращают внимание главы государства на аффилированность главы «Казаэронавигации» с указанными банками.

«Генеральной прокуратурой не отражен вопрос аффилированности «неприкасаемого» руководителя с данными банками и не приняты окончательные меры по нарушениям. Вызывает озабоченность привлечение не эффективных заемных средств в валюте при тенденции снижения показателей предприятия», - обратились авторы письма к Токаеву.

Ветераны отрасли призвали главу государства заменить неэффективных руководителей и увеличить долю местных специалистов в менеджменте авиакомпаний, а также повысить эффективность авиабизнеса и усилить общественный контроль.

Отметим, что генеральным директором РГП «Казаэронавигация» является Азат Бектуров – зять Ерлана Нигматулина – брата спикера мажилиса Нурлана Нигматулина. Азат Бектуров – муж заместителя акима Нур-Султана Малики Бектуровой. Одним из крупнейших акционеров ликвидированного после критики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Qazaq Banki являлся Динмухамед Идрисов, который приходится спикеру сената Нурлану Нигматулину сватом. Идрисов был также одним из учредителей АО «RBK Bank» – он вышел из состава учредителей банка в ноябре 2017 года. Ему же принадлежала до недавнего времени и страховая компания Amanat, которая является страховщиком авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение в конце декабря 2019 года под Алматы. Через неделю после авиакатастрофы стало известно, что Идрисов продает Amanat другому казахстанскому бизнесмену – Кенесу Ракишеву.

Ранее МИА КазТАГ со ссылкой на источник сообщало, что президента Токаева предупреждали о проблемах в гражданской авиации еще в середине 2019 года, и он даже давал поручение правительству принять конкретные меры, однако авторы письма в итоге получили формальный ответ. Как уточнил источник, обращение было направлено президенту Казахстана еще в середине 2019 года. В нем казахстанские авиаторы просят также главу государства наложить мораторий на создание АО «Авиационная администрация Казахстана».

АО «Авиационная администрация Казахстана» начала работу 1 августа 2019 года. С момента создания авиаадминистрацию возглавляет гражданин Великобритании Питер Гриффитс.