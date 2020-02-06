Более 390 000 казахстанцев получили благотворительную помощь в 2019 году

39 социально-значимых проектов в области благотворительности реализовано в Казахстане в 2019 году от группы компаний Фонда «Самрук-Қазына». Общий охват составил более 390 000 человек. По сравнению с 2018 годом, количество казахстанцев, получивших благотворительную помощь, увеличилось на 40 000.

В сфере здравоохранения в 2019 году реализовано 4 проекта. В рамках акции «Подари детям жизнь» 258 детей с тяжелыми заболеваниями получили лечение в зарубежных клиниках. 1560 детей с диагнозом ДЦП прошли бесплатную реабилитацию в реабилитационных центрах «Қасиетті жол». В результате лечения у всех детей наблюдается улучшение состояния. Кроме того, более 67 000 человек смогли пройти обследование в медицинских поездах.

В сфере образования и профориентации - 13 проектов, а именно: открыт ресурсный кабинет и центр в г. Нур-Султан для развития инклюзии. Это помогает «особенным» детям получать равные возможности в образовании, включаться в общественную жизнь, социализироваться. Также открыты 2 дополнительных семейных дворовых клуба, приобретены 3 автобуса для школ г. Жанаозен и так далее.

Также 600 подростков стали участниками экскурсионного проекта «Туған елге саяхат» и посетили самые интересные туристические объекты страны. При этом 500 участников – это дети работников группы компаний АО «Самрук-Қазына» из многодетных, неполных семей, проживающих в отдаленных районах страны. Еще 100 участников – дети этнических казахов, проживающих за рубежом, и победители творческого конкурса.

7 проектов реализованы в направлении поддержки наиболее уязвимых социальных групп населения. Так, 1 470 ветеранов ВОВ и тружеников тыла получили социально-бытовую помощь, оснащён спортивными тренажёрами клуб инвалидов «Алга» в г. Жанаозен и так далее.

Также, в 2019 году была продолжена реализация проекта по социальному предпринимательству «Әрекет». В 2019 году заявки на него подали 290 некоммерческих организаций Казахстана. Пройдя несколько этапов отбора, более 100 человек из 51 НКО прошли обучение социальному предпринимательству, из них победителями стали 25 НКО. Им вручены гранты в размере до 3 млн тенге.