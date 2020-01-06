Более 2 млн человек коснулось повышение пенсий в 2020 году

В соответствии с законом «О республиканском бюджете на 2020 –2022 годы» с 1 января 2020 года размеры солидарных пенсий повышены на 7 %, при этом минимальный размер пенсии составил 38 636 тенге.

Размер государственной базовой пенсионной выплаты повышен на 5 %, ее минимальный размер составил 16 839 тенге.

Данные повышения коснулись более 2 млн пенсионеров.

Кроме того, с 1 января 2020 года в связи с изменением величины прожиточного минимума на 5% повышены размеры государственных социальных пособий по инвалидности, а также по случаю потери кормильца.

В результате размеры госсоцпособий по инвалидности от общего заболевания первой группы составили 59 872 тенге, второй группы – 47 710 тенге, третьей группы – 32 431 тенге.

Размеры пособия по случаю потери кормильца составили от 26 818 тенге до 65 797 тенге в зависимости от количества иждивенцев. При этом размеры госсоцпособий круглым сиротам составили 36 796 тенге на каждого, но не более 79 829 тенге на всех нетрудоспособных членов семьи.

Данные повышения коснулись около 680 тыс. получателей государственных социальных пособий.

В связи с изменением величины месячного расчетного показателя с 1 января 2020 года на 5% также повышены размеры государственных специальных пособий по спискам № 1 и № 2.

С 1 января 2020 года размеры государственных специальных пособий по списку № 1 составляют 24 973 тенге, по списку № 2 – 22 216 тенге.