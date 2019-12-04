Более 24 тыс. человек стали участниками Госпрограммы «Еңбек» в Костанайской области

По итогам десяти месяцев 2019 года в Костанайской области 24 561 человек стали участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек». Трудоустроено 16 305 человек, из них 13 287 человек или 81,5% на постоянную работу.

В рамках первого направления Госпрограммы «Еңбек», предусматривающего проведение краткосрочных курсов для отдельных категорий граждан с целью привития профессиональных навыков по востребованным на рынке труда профессиям, в Костанайской области обучением охвачено 2 062 человека. После завершения краткосрочного профессионального обучения центры занятости населения оказывают участникам Госпрограммы содействие в трудоустройстве.

Основной задачей второго направления Госпрограммы является развитие предпринимательской инициативы граждан. Для этого в рамках проекта «Бастау Бизнес» проводится обучение основам предпринимательства и предоставляются государственные гранты в размере до 100 и до 200 МРП на безвозмездной и безвозвратной основе претендентам, реализующим и планирующим реализовать стартовый бизнес и ранее не получавшим финансовую поддержку в рамках других государственных программ. Кроме того, на селе и в городах выдаются микрокредиты начинающим предпринимателям с предпринимательским потенциалом, сельскохозяйственным кооперативам и их членам, не достигшим пенсионного возраста, крестьянским и фермерским хозяйствам.

В Костанайской области микрокредитованием охвачено 727 человек. Государственные гранты в размере до 100 МРП получили 94 участника Госпрограммы, в размере до 200 МРП – 502 человека (молодежь, члены малообеспеченных и многодетных семей, трудоспособные инвалиды).

Третье направление Госпрограммы предусматривает создание субсидируемых за счет государства рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан. В рамках его реализации в Костанайской области трудоустроено 5 217 человек, из них на социальные рабочие места – 1 066 человек, на молодежную практику – 870 человек и на общественные работы 3 281 человек.

Также в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов в Костанайскую область переселились 1 200 человек (259 семей). Из числа переселенцев 581 человек трудоспособного возраста, из них 547 человек трудоустроены, 21 человек заняты предпринимательской деятельностью и 24 человека охвачены обучением на новом месте жительства.