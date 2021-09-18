Более 1 млн человек подали заявки на работу в Amazon в ходе Amazon Career Day, сообщает Businesswire.

Виртуальное мероприятие привлекло соискателей из более чем 170 стран мира. Более 220 тыс. соискателей посетили сайт мероприятия и имели возможность получить совет от генерального директора Amazon Энди Ясси, топ-менеджера Уолл-стрит Карлы Харрис, автора бестселлеров New York Times Дэвида Эпштейна и многих других.

Компанией были открыты 40 тыс. вакансий на корпоративных и технических должностях и 125 тыс. вакансий в операционной сети Amazon. Некоторыми из самых популярных вакансий среди соискателей на технические должности были разработчики программного обеспечения, ИТ, инженеры поддержки и управление операциями.

В течение 24 часов более 2 тыс. рекрутеров Amazon предложили участникам 30 тыс. индивидуальных занятий по карьерному обучению, независимо от того, хотят ли они работать в Amazon или в другом месте.

«Мы знаем, что многие люди ищут работу прямо сейчас, и многие другие надеются изменить свою карьеру. Мы уделяем этому пристальное внимание, и мы чувствуем себя уникальными, чтобы помочь — не только из-за десятков тысяч открытых вакансий, но и из-за возможности, которую мы предлагаем людям для построения значимой карьеры», — сказала Бет Галетти, старший вице-президент Amazon по вопросам People eXperience and Technology.

Все участники, нанятые в качестве штатных сотрудников, работающих на полную ставку, будут получать одинаковые основные льготы, независимо от их роли, включая медицинское страхование, начиная с первого дня, и до 20 недель оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

Недавно LinkedIn назвал Amazon компанией № 1, в которой американцы хотят работать и развивать свою карьеру, и в настоящее время занимает второе место в списке лучших работодателей мира по версии Forbes и в списке самых уважаемых компаний мира по версии Fortune. Amazon также был выбран Fast Company как одно из лучших рабочих мест для новаторов.

Фото: nbcnews.com