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Министерство труда и социальной защиты населения РК
Министерство труда и социальной защиты населения РК
Сегодня, в 7:52

Более 19 млрд тенге предусмотрено в 2020 году на обеспечение инвалидов средствами и услугами реабилитации

В 2020 году для предоставления лицам с инвалидностью технических средств реабилитации (далее – ТСР) и услуг реабилитации предусмотрено 19,1 млрд тенге. Планируется, что доля охваченных ТСР и услугами реабилитации по итогам т.г. составит свыше 300 тыс. человек.

В Казахстане проживает 695 тыс. лиц с инвалидностью, в том числе 424 тыс. человек трудоспособного возраста, 179,7 тыс. – лица пенсионного возраста, 91,6 тыс. человек – дети до 18 лет.

Для компенсации утраченных навыков ежегодно лица с инвалидностью обеспечиваются техническими компенсаторными (вспомогательными) средствами реабилитации за счет местных бюджетов.

Доля охваченных ТСР и услугами реабилитации (протезно-ортопедическая помощь, сурдо-, тифло- средства, кресло-коляски, санаторно-курортное лечение, обязательные гигиенические средства, услуги индивидуального помощника и специалиста жестового языка) по итогам 2019 года составила 292,4 тыс. человек или 69,5% от общего числа нуждающихся. На эти цели было выделено 7,5 млрд тенге.

В рамках реализации Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года в целях полного охвата ТСР и услугами реабилитации лиц с инвалидностью из республиканского бюджета выделено 58,3 млрд тенге на 2020-2022 годы (2020 год – 19,1 млрд тенге, 2021 год – 19,4 млрд тенге, 2022 год – 19,8 млрд тенге).

Напомним, в 2017 году Перечень ТСР был актуализирован и расширен с 32 до 55 видов. Это позволило предоставлять инвалидам современные ноутбуки для работы и учебы, смартфоны, вместо устарелых плееров и телефонов. Также введены дополнительные технические средства реабилитации и обязательные гигиенические средства, новые тифлотехнические средства для лиц с нарушением зрения. Предусмотрено предоставление услуг индивидуального помощника для инвалидов 1 группы, имеющих затруднение в передвижении, увеличено время оказания услуг специалистов жестового языка для инвалидов по слуху с 30 до 60 часов в год.

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