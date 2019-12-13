Более 11 тыс. семей получили займы по программе «7-20-25» - Нацбанк

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Аскара Мамина о состоянии банковской сферы по итогам 11 месяцев 2019 года доложил председатель Национального Банка Ерболат Досаев.

Как отметил Е. Досаев, Национальный Банк 9 декабря т. г. сохранил базовую ставку на уровне 9,25% с коридором +/- 1 п.п. По оценкам Национального Банка, уровень базовой ставки обеспечит достижение целей по инфляции в коридоре 4-6% в 2019-2020 годах.

«В ноябре т. г. годовая инфляция сложилась ниже наших ожиданий и составила 5,4%. Наибольший вклад продолжается со стороны продовольственных товаров, которые за год подорожали на 9,7%. Особо отмечается рост цен на хлебобулочные изделия и крупы — на 15,5%, мясо и мясопродукты — 13,4%, рыбу и морепродукты — 12,2%», — сказал председатель Нацбанка.

Рост цен на непродовольственные товары продолжает замедляться — с 6,4% в декабре прошлого года до 4,8% в ноябре т. г. за счет, преимущественно, снижения цен на бензин на 4,5%. Рост тарифов на платные услуги остается незначительным — 0,6% в годовом выражении. До конца текущего года уровень инфляции оценивается в 5,5-5,7%.

Биржевой курс тенге на 12 декабря т. г. составил 384,63 тенге за доллар, ослабнув по сравнению с началом года на 0,1%. Ситуация на валютном рынке в ноябре-начале декабря т. г. была стабильной. Цена на нефть на мировом рынке выросла с начала ноября на 5,8%.

Важным внутренним фактором, повлиявшим на валютный рынок страны в ноябре т. г., стало увеличение предложения иностранной валюты экспортерами в период «налоговой недели».

Золотовалютные резервы Национального Банка на 1 декабря т. г., по предварительным данным, составили $28,7 млрд. В результате уменьшения стоимости портфеля золота и оттока иностранной валюты со счетов банков в Национальном Банке золотовалютные резервы снизились за ноябрь т. г. на 2,9%, или на $842 млн. Однако снижение было частично компенсировано поступлением валюты на счета Правительства.

Активы Национального фонда составили $60,5 млрд, увеличившись за ноябрь т. г. на 0,9%.

Продолжается замещение вкладов в иностранной валюте тенговыми вкладами. Вклады в национальной валюте за 10 месяцев т. г. выросли на 8,5%, валютные депозиты снизились на 6,5%. В результате, уровень долларизации депозитов снизился с 48,4% в начале года до 44,7% по итогам октября т. г.

Максимальные ставки вознаграждения в настоящий момент по несрочным вкладам составляют 9,8%, по срочным — 12%, а по сберегательным достигают 14,6%.

Общий кредитный портфель с начала года вырос на 3,1% до 13,5 трлн тг на конец октября т. г. Портфель долгосрочных кредитов увеличился за 10 месяцев т. г. на 3,9% до 11,5 трлн тг, а краткосрочные кредиты сократились на 1,3% до 2 трлн тг.

Объем выдачи новых кредитов 10 месяцев т. г. увеличился на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Продолжается реализация Программы льготного кредитования приоритетных отраслей экономики (600 млрд тг). По состоянию на 6 декабря т. г., в банки поступило 434 заявки на сумму 265,6 млрд тг, одобрено 268 проектов на сумму 149,1 млрд тг, выдано 174 займа на сумму 54,8 млрд тг.

В рамках реализации программы «7-20-25» на 5 декабря т. г. получили займы 11 369 семей на сумму 130,8 млрд тг.