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Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Сегодня, в 3:18

Более 100 интеграций своих баз данных должны провести государственые органы в 2020 году

Ход исполнения программы «Цифровой Казахстан» обсуждали на заседании Правительства РК. Премьер-министр страны Аскар Мамин заслушал доклад Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. По словам Аскара Жумагалиева одной из ключевых задач, которые стоят перед государственными органами в этом году является интеграция их баз данных.

Государственным органам Казахстана необходимо ускорить процесс интеграции своих баз данных. На заседании Кабмина стало известно, что ряд Министерств не выполнили свои интеграции в срок. В их числе Министерства индустрии и инфраструктурного развития, обороны, национальной экономики, внутренних дел и здравоохранения. Поручение Премьер-министра страны - завершить запланированные на прошлый год интеграции до 1 марта 2020 года.

Рассказывая о ходе выполнения программы «Цифровой Казахстан» Аскар Жумагалиев отметил, что за прошедшие 2 года, 481 село получило доступ к высокоскоростному Интернету. До конца 2020 года широкополосный интернет станет доступным ещё для 880 аулов. Таким образом, уровень подключения интернета к домашней сети составит 84%.

Более 80% госуслуг теперь доступно казахстанцам онлайн. Благодаря проведенной работе по программе Цифровой Казахстан, граждане могут получать 580 государственных услуг, не выходя из дома. В 2020 году показатель автоматизации еще более увеличится и составит уже 90% от общего количества госуслуг. Кроме того, по словам Аскара Жумагалиева, бумажный документооборот по итогам прошлого года сокращен на 70 млн. документов. Средний пакет документов снизился на 30% (с 6 до 4 документов), а срок оказания госуслуг сократился в среднем в 3 раза (с 31 до 10 дней).

Говоря об экономическом эффекте программы «Цифровой Казахстан», министр подчеркнул, что для ее реализации из бюджета было выделено 35 млрд. тенге, в то время как экономический эффект составил почти 803 млрд. тенге.

К примеру, за счет цифровизации в сфере обеспечения лекарствами, экономия и выгоды составили около 23 млрд. тенге, в социально-трудовой сфере - 1,5 млрд. тенге. Благодаря электронной бирже труда было трудоустроено более 523 тысяч человек. За счет интеграции банковских систем с порталом eGov налоговые платежи увеличились в 1,8 раза, а 81% всех таможенных деклараций сейчас выдается в течение 1 минуты.

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