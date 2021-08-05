Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Finance.kz
Finance.kz
05.08.2021

Боксер Сакен Бибосынов принес Казахстану пятую "бронзу"

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов провел свой полуфинальный поединок олимпийского турнира в весовой категории до 52 килограммов, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Sports.kz, за выход в финал Бибосынов сражался с представителем Великобритании Галалом Яфаем.

В первом раунде казахстанцу отсчитали нокдаун, в результате чего судьи единогласно отдали раунд Яфаю. Во втором отрезке со счетом 3:2 верх взял Бибосынов. Итогом поединка стала победа британца со счетом 3:2. Таким образом, он выступит в финале, а Бибосынов стал обладателем "бронзы" Олимпиады-2020.

Сакен Бибосынов является последним казахстанским боксером, продолжающим борьбу на Играх в Токио.

Напомним, что Бибосынов - спортсмен-инструктор Спортивного комитета - Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК.

В активе Казахстана теперь пять бронзовых наград. Ранее третьими стали дзюдоист Елдос Сметов, штангисты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, капитан команды по боксу Камшыбек Кункабаев.

Фото: prosports.kz

Другие новости по темам:
Спорт
Finance.kz
Finance.kz
План по доходам местных бюджетов перевыполнен на 315 млрд тг
План по доходам местных бюджетов перевыполнен на 315 млрд тг
В прошлую пятницу, в 14:05
NASA приостановило контракт со SpaceX по разработке лунного модуля из-за иска Blue Origin
NASA приостановило контракт со SpaceX по разработке лунного модуля из-за иска Blue Origin
В прошлую пятницу, в 13:31
Google хотела объединиться с Tencent для покупки Epic Games
Google хотела объединиться с Tencent для покупки Epic Games
В прошлую пятницу, в 13:25
Последние новости