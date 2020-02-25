Богатейшие люди мира потеряли $139 млрд при падении фондовых индексов

Состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на $139 млрд из-за значительного снижения индексов на фондовых биржах 24 февраля. В такую сумму оценило потери миллиардеров агентство Bloomberg.

По его данным, это крупнейшие потери для списка с октября 2016 г., когда агентство начало вести такие наблюдения. Генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Джефф Безос потеряли по $4,8 млрд. Состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги сократилось на $4 млрд, основателя Facebook Марка Цукерберга — на $3,48 млрд, сооснователя Google Ларри Пейджа — на $2,7 млрд. По оценкам агентства, из российских миллиардеров за последние сутки больше всех потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов — $1,21 млрд долларов. Президент«Новатэка» Леонид Михельсон лишился $692 млн, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун $508 млн.

Фондовые торги в США 24 февраля завершились снижением котировок в свете опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике. Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 1031,61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27 960,80 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 111,86 пункта (3,35%) и оказался на отметке 3225,89 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 355,31 пункта (3,71%), до 9221,28 пункта.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (Сovid-19), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 32 странах, включая Россию. В Китае умерли от коронавируса более 2600 человек. за его пределами — 37.