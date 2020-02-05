Bloomberg: Вашингтон обсуждает выход из соглашения ВТО по госзакупкам

Администрация Трампа начала обсуждение проекта документа о выходе из соглашения о правительственных закупках Всемирной торговой организации (ВТО). Общий объем американских госзакупок оценивается экспертами в $1,7 трлн, соглашение позволяет участвовать в них членам ВТО, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Проект распространяют чиновники администрации президента Дональда Трампа, сообщает агентство. Согласно проекту, США инициируют выход из соглашения (GPA), если оно не будет реформировано по требованию американских властей. По данным одного из собеседников агентства, обсуждение проекта еще продолжается.

Цель GPA – предоставить доступ на рынок государственных закупок иностранным компаниям и сделать его прозрачным и конкурентным. Выход США из соглашения приведет к тому, что члены ВТО, включая Великобританию, Японию, Южную Корею, Канаду и Евросоюз, потеряют свой преференциальный доступ к американским тендерам на государственные закупки. Американские законы запрещают большинству иностранных компаний доступ к государственным контрактам без объяснения причин.

Решение о выходе из соглашения осложнит торговые переговоры, которые Вашингтон планирует с Великобританией и Европейским союзом. Это создаст проблемы для премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которому нужно обеспечить ратификацию соглашения между США, Мексикой и Канадой о свободной торговле. Однако обсуждаемый шаг США соответствует практике Трампа, который угрожает выйти из международных соглашений, когда необходимо, чтобы были приняты его условия, считают собеседники агентства.