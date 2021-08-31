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31.08.2021

Bloomberg: в iPhone могут внедрить возможности спутниковой техники для экстренных ситуаций

Bloomberg: в iPhone могут внедрить возможности спутниковой техники для экстренных ситуаций

Американская корпорация Apple намерена внедрить спутниковые технологии в новых моделях iPhone.

Американская корпорация Apple намерена внедрить спутниковые технологии в новых моделях iPhone, чтобы пользователи могли отправлять текстовые сообщения экстренным службам и звонить из областей, где нет сотового покрытия. Об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Первая опция должна позволить пользователям отправлять текстовые сообщения службам экстренной помощи и передавать контакты по спутниковой сети при отсутствии сигнала сотовой связи. Она может стать дополнительной наряду со стандартными протоколами SMS и iMessage.

Вторая опция предполагает использование спутниковых сетей для информирования о крупных чрезвычайных ситуациях, таких как авиакатастрофы и кораблекрушения.

Хотя у следующей модели iPhone, вероятно, будет оборудование, необходимое для спутниковой связи, заявленные функции вряд ли будут готовы раньше следующего года, сказал агентству другой источник, пожелавший остаться анонимным. Кроме того, новые возможности могут быть изменены или упразднены до официального релиза. Неясно также, с какими службами экстренной помощи или провайдерами должна будет взаимодействовать система.

Фото: cnet.com

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