  1. Главная
  2. Новости
В понедельник, в 5:19

Bloomberg: США намерены закупить у Pfizer 500 млн доз вакцины для нуждающихся стран

Bloomberg: США намерены закупить у Pfizer 500 млн доз вакцины для нуждающихся стран

Вашингтон ведет переговоры с американской компанией Pfizer о закупке 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи их нуждающимся странам.

Вашингтон ведет переговоры с американской компанией Pfizer о закупке 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи их нуждающимся странам. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.

По сведениям его источника, сделка между администрацией Джо Байдена и фармацевтической компанией, производящей вакцины в сотрудничестве с германским партнером BioNTech, может быть заключена уже в ближайшие дни. О ней будет объявлено в преддверии саммита по COVID-19, намеченного на 22 сентября, полагает источник агентства. Встреча, созванная по инициативе Байдена, пройдет в виртуальном формате на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как ожидается, 500 млн доз вакцины будут распределены между нуждающимися странами через международный механизм COVAX.

Агентство отмечает, что в июне Белый дом уже заключал аналогичную сделку с Pfizer, однако поставки препарата идут медленно. Это, по мнению агентства, приводит к тому, что "во многих менее обеспеченных странах - участницах [COVAX] привита пока лишь малая часть населения".

Фото: cnbc.com

Поделиться
СШАМировые новости
Мнение экспертов
Эрик Фомичев17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В четверг, в 7:48Идеальная ипотека в Казахстане в 2021 году: советы и лайфхаки
В среду, в 5:58Рейтинг страховых компаний Казахстана - 2021
Во вторник, в 12:19Какую дебетовую карту выбрать и в каком банке в 2021 году в Казахстане?
В понедельник, в 15:34Как провести досрочное погашение кредита
Новостная лента
Все новости