Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Bloomberg: Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Finance.kz
Finance.kz
Вчера, в 7:27

Bloomberg: Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

В прошлом году Россия установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 11,25 миллиона баррелей в сутки. При этом в рекордном 1987 году в стране добывали 11,416 миллиона баррелей в день.

Подобных результатов Россия смогла достичь несмотря на сокращение добычи в рамках соглашения с ОПЕК.

По прогнозу Минэнерго, добыча нефти в 2019 году должна была вырасти на 0,7 процента, до 560 миллионов тонн, а в 2020-м она составит 555-565 миллионов тонн.

Кроме того, проект энергостратегии министерства предполагает, что до 2024 года будет добываться порядка 555-560 миллионов тонн нефти и газового конденсата в год, а до 2035-го — 490-555 миллионов.

Другие новости по темам:
НефтьКазахстанРоссия
Finance.kz
Finance.kz
ForteBank привлекает от ЕБРР $60 млн на финансирование предпринимательства
ForteBank привлекает от ЕБРР $60 млн на финансирование предпринимательства
ForteBank стал участником программы финансирования субъектов микро-, малого и среднего бизнеса путем привлечения средств от ЕБРР
Вчера, в 9:52
Jýsan Bank вышел в прибыль по итогам 11 месяцев года
Jýsan Bank вышел в прибыль по итогам 11 месяцев года
Jýsan Bank вышел в прибыль по результатам деятельности за 11 месяцев 2019 года, которая превысила 26 млрд тенге
Вчера, в 9:10
Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний
Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний
Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, новозеландская Air New Zealand и тайваньская EVA Air заняли второе и третье место соответственно
Вчера, в 7:29
Последние новости
Компания месяца
МФО «KMF» - микрофинансовая организация
МФО «KMF» - микрофинансовая организация