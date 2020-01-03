Bloomberg: Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

В прошлом году Россия установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 11,25 миллиона баррелей в сутки. При этом в рекордном 1987 году в стране добывали 11,416 миллиона баррелей в день.

Подобных результатов Россия смогла достичь несмотря на сокращение добычи в рамках соглашения с ОПЕК.

По прогнозу Минэнерго, добыча нефти в 2019 году должна была вырасти на 0,7 процента, до 560 миллионов тонн, а в 2020-м она составит 555-565 миллионов тонн.

Кроме того, проект энергостратегии министерства предполагает, что до 2024 года будет добываться порядка 555-560 миллионов тонн нефти и газового конденсата в год, а до 2035-го — 490-555 миллионов.