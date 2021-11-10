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Bloomberg: Илон Маск потерял за два дня $50 млрд из-за спада котировок акций Tesla

Bloomberg: Илон Маск потерял за два дня $50 млрд из-за спада котировок акций Tesla

Американский предприниматель Илон Маск потерял за два дня свыше $50 млрд.

Американский предприниматель Илон Маск потерял за два дня свыше $50 млрд из-за падения котировок акций принадлежащей ему компании Tesla. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg.

Ценные бумаги производителя электрокаров начали дешеветь после того, как в субботу Маск спросил у пользователей Twitter, следует ли продать его долю в предприятии, достигающую 10%. К закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник стоимость акций Tesla снизилась более чем на 16%.

Данное обстоятельство повлияло на оценку благосостояния самого предпринимателя. По мнению агентства Bloomberg, за двое суток богатейший человек планеты стал беднее на более чем $50 млрд. На сайте агентства во вторник не указывается размер состояния Маска, однако подчеркивается, что его отрыв от второго места, которое сохраняет за собой основатель корпорации Amazon Джефф Безос, сократился до $83 млрд. В понедельник Bloomberg оценивало состояние Маска в $323 млрд, Безоса - в $201 млрд.

Журнал Forbes, также составляющий список миллиардеров, приписывает Маску $271 млрд, Безосу - $205,9 млрд. 1 ноября, по данным журнала, глава Tesla стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд.

Фото: theverge.com

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