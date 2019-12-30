Bloomberg: банки запланировали крупнейшие сокращения с 2015 года

В 2019 году банки по всему миру объявили о планах сократить около 77 тысяч рабочих мест.

По подсчётам Bloomberg, в 2019 году более 50 банков по всему миру анонсировали сокращения 77 780 рабочих мест. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году — тогда говорили о 91 тысяче сокращений.

По мнению издания, таким образом банки пытаются сокращать расходы в условиях замедления экономики. Сокращения также помогают приспособиться к развитию цифровых технологий, пишет Bloomberg.

В основном сокращениями занимаются европейские банки, которые столкнулись с отрицательными процентными ставками — на них в 2019 году пришлось 82% сокращений.

Всего с 2014 года число объявленных сокращений в банковской сфере достигло более 425 тысяч, пишет Bloomberg.