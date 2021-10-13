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13.10.2021

Bloomberg: Apple может сократить объемы производства iPhone 13 из-за нехватки чипов

Bloomberg: Apple может сократить объемы производства iPhone 13 из-за нехватки чипов

Apple может сократить объемы производства нового смартфона iPhone 13 и выпустить на 10 млн устройств меньше, чем планировалось изначально в связи с нехваткой чипов.

Американская компания Apple может сократить объемы производства нового смартфона iPhone 13 и выпустить на 10 млн устройств меньше, чем планировалось изначально в связи с нехваткой чипов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания намеревалась произвести 90 млн смартфонов за последние три месяца 2021 года. Однако теперь будет произведено меньше устройств, поскольку партнеры Apple, компании Broadcom, Inc и Texas Instruments, Inc, занимающиеся производством полупроводников, не могут предоставить Apple достаточное количество чипов.

Ранее Apple на ежегодной осенней презентации анонсировала новые модели своих смартфонов, планшетов и "умных часов". По данным агентства Блумберг, 18 октября компания намерена представить новую модель своего ноутбука MacBook Pro.

Фото: rg.ru

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